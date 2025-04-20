Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайшие 1-2 часа местами в губернии ожидается сильный ветер
Сотрудники МЧС России контролировали противопожарный режим: состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения.
Сотрудники МЧС региона обеспечили безoпасность празднования Пасхи
С сохранением вечером.
В ближайшие 1-2 часа местами в Самарской области ожидается гроза
В Самаре ночью +11,+13°С, днем +24,+26°С.
21 апреля в регионе без осадков, до +27°С
40 команд школьников из разных регионов России определяют сильнейших юных баскетболистов страны.
В Самаре стартовал Суперфинал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»
За эту неделю банк службы крови региона пополнился на 1120 литров.
Национальный день донора: более 1000 литров крови сдали жители региона за эту неделю
В Самаре в ночь на 20 апреля в Софийском соборе прошли пасхальные богослужения
В Самаре в ночь на 20 апреля в Софийском соборе прошли пасхальные богослужения
Девятилетняя девочка в Китае выжила после падения с 25-го этажа
Девятилетняя девочка в Китае выжила после падения с 25-го этажа
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.14
-0.88
EUR 92.22
-1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре стартовал Суперфинал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»
«Самарские супергерои делают город чище»: в скверах имени Калинина и «Детский» прошла молодежная экологическая акция
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В ближайшие 1-2 часа местами в губернии ожидается сильный ветер

20 апреля 2025 16:24
98
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-2 часа местами в Самарской области порывы юго-западного ветра 15-18 м/с с сохранением вечером.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:  pxhere.com

Теги: МЧС Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сотрудники МЧС России контролировали противопожарный режим: состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения.
20 апреля 2025, 15:51
Сотрудники МЧС региона обеспечили безoпасность празднования Пасхи
Сотрудники МЧС России контролировали противопожарный режим: состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличие и исправность первичных средств... Общество
136
Распространения природных пожаров можно избежать, если сообщать об их появлении своевременно.
05 апреля 2025, 16:56
МЧС СО: увидeли пожар – сообщите в пожарно-спасательную службу
Распространения природных пожаров можно избежать, если сообщать об их появлении своевременно. Общество
885
В упорной борьбе команды продемонстрировали практические навыки оперативной деблокировки и эвакуации условно пострадавших из салона автомобиля, а также оказания им первой доврачебной помощи.
26 марта 2025, 15:22
В Самаре определили лучшую команду по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ДТП
В упорной борьбе команды продемонстрировали практические навыки оперативной деблокировки и эвакуации условно пострадавших из салона автомобиля, а также... Общество
796

В центре внимания
ООО «НАМИ Инновационные компоненты» в Волжском районе.
19 апреля 2025  14:17
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев приняли участие в торжественном открытии производства автокомпонентов в Самарской области
543
Сегодня в Самарской области работают министры Михаил Мурашко и Антон Алиханов
19 апреля 2025  14:02
Сегодня в Самарской области работают министры Михаил Мурашко и Антон Алиханов
526
Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в выходные и праздничные дни
19 апреля 2025  11:43
Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в выходные и праздничные дни
1380
в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля.
18 апреля 2025  14:00
В Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля
575
В Самаре некоторые автобусы будут ходить чаще
18 апреля 2025  11:38
В Самаре некоторые автобусы будут ходить чаще
476
Весь список