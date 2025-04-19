Я нашел ошибку
Главные новости:
"Автоваз" запустил серийное производство новой модели Lada Iskra
"Автоваз" запустил серийное производство новой модели Lada Iskra
Не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы.
С 20 по 22 апреля в Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класс
ООО «НАМИ Инновационные компоненты» в Волжском районе.
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев приняли участие в торжественном открытии производства автокомпонентов в Самарской области
Сегодня в Самарской области работают министры Михаил Мурашко и Антон Алиханов
Сегодня в Самарской области работают министры Михаил Мурашко и Антон Алиханов
В Самаре стартовал сезон речных прогулок
В Самаре стартовал сезон речных прогулок
В Самаре водитель сбил 10-летнего пешехода
В Самаре водитель сбил 10-летнего пешехода
Ветеринар из Самары хотела «раскрутить» аккаунт в соцсети, но стала очередной жертвой мошенников
Ветеринар из Самары хотела «раскрутить» аккаунт в соцсети, но стала очередной жертвой мошенников
Врач рассказал, как есть кулич без вреда для здоровья
Врач рассказал, как есть кулич без вреда для здоровья
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.14
-0.88
EUR 92.22
-1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка молодого самарского искусства
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

С 20 по 22 апреля в Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класс

19 апреля 2025 15:02
134
Не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В период с 20 по 22 апреля в Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класс.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п;

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В этом году в связи с ранней весной в регионе раньше обычного установлен особый противопожарный режим – с 1 апреля по 15 октября.
09 апреля 2025, 19:31
Михаил Смирнов провел координационное совещание с главами муниципалитетов региона по прохождению пожароопасного периода
В этом году в связи с ранней весной в регионе раньше обычного установлен особый противопожарный режим – с 1 апреля по 15 октября. Политика
828
Работу в этом направлении отметили на текущей неделе в министерстве природных ресурсов и экологии РФ.
04 апреля 2025, 22:07
Самарская область – единственный регион России, который выделил беспрецедентный бюджет на обновление инфраструктуры накопления ТКО
Работу в этом направлении отметили на текущей неделе в министерстве природных ресурсов и экологии РФ. ЖКХ
1961
Будьте внимательны и осторожны!
30 марта 2025, 16:55
Ночью и утром 31 марта местами в Самарской области ожидается туман
Будьте внимательны и осторожны! Экология
1674

В центре внимания
ООО «НАМИ Инновационные компоненты» в Волжском районе.
19 апреля 2025  14:17
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев приняли участие в торжественном открытии производства автокомпонентов в Самарской области
166
Сегодня в Самарской области работают министры Михаил Мурашко и Антон Алиханов
19 апреля 2025  14:02
Сегодня в Самарской области работают министры Михаил Мурашко и Антон Алиханов
184
Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в выходные и праздничные дни
19 апреля 2025  11:43
Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в выходные и праздничные дни
370
в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля.
18 апреля 2025  14:00
В Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля
508
В Самаре некоторые автобусы будут ходить чаще
18 апреля 2025  11:38
В Самаре некоторые автобусы будут ходить чаще
375
Весь список