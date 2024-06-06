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Росреестр СО: «К нему не зарастет народная тропа…»

6 июня 2024 15:59
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Сотрудники самарского Росреестра приняли участие в большой культурно-просветительской программе, посвященной юбилею гения русской словесности.

6 июня 2024 года, в день 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, сотрудники самарского Росреестра приняли участие в большой культурно-просветительской программе, посвященной юбилею гения русской словесности - основоположнику современного русского литературного языка.

Сотрудники Управления Росреестра по Самарской области устроили флэш-моб, вдохновенно прочитав пушкинские строки «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».

Члены Молодежного совета приняли участие в интерактивной программе на пешеходной зоне в историческом центре города. Здесь Самарская публичная библиотека, на базе которой открыт региональный центр Всероссийского музея А. С. Пушкина из Санкт-Петербурга, представила программу «Зарисовки к Пушкину».

Кроме того, в этот день сотрудники самарского Росреестра возложили цветы к памятнику великого поэта в Пушкинском сквере, где по традиции горожане читали его стихи.

«Сегодня мы все разговариваем на том литературном языке, на котором говорил Александр Сергеевич Пушкин, - отмечает заместитель руководителя самарского Росреестра Ольга Суздальцева. - Читая Пушкина, ощущаешь гармонию, силу и красоту русской речи. Пушкин выражал в своих произведениях чувства и идеи, которые актуальны и спустя 200 лет. Его творчество и сегодня объединяет людей, живущих в России, говорящих на русском языке во всем мире», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области

Теги: Мероприятия Самара

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