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Родителям предлагают присоединиться к конкурсу и стать «Поколением Zемли»

8 сентября 2021 09:30
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Родителям предлагают присоединиться к конкурсу и стать «Поколением Zемли»

Проект Ecowiki.ru Движения ЭКА запустил конкурс «Поколение Zемли». Его цель – рассказать родителям о простых способах улучшения состояния окружающей среды, начав со своего дома. Конкурс поможет внедрить экопривычки в процесс решения вопросов, связанных с заботой о детях. Он продлится 15 октября, а все участники получат ценные призы.

Здоровье и будущее детей напрямую связаны с качеством окружающей среды - особенно на фоне того, что с каждым годом экологическая обстановка ухудшается. А перепроизводство приводит к тому, что мы и  наши дети уже сталкиваемся с дефицитом ресурсов на планете. Чтобы это предотвратить, важно действовать уже сейчас.

Команда Ecowiki.ru подготовила и описала идеи и простые действия, которые помогут любому родителю сделать шаг навстречу экологичности:

  • выбирать нетоксичные игрушки;
  • обмениваться ненужной одеждой, игрушками, книгами с другими родителями;
  • перейти на безопасную бытовую химию;
  • познакомиться с фильмами, мультфильмами и информационными ресурсами об экологии;
  • заменить одноразовые вещи в быту многоразовыми;
  • организовать дома раздельный сбор отходов;
  • освоить новые хобби с заботой о природе.

Принять участие в конкурсе «Поколение Zемли» можно до 15 октября. Для этого нужно выполнить одно или несколько простых заданий на платформе Ecowiki.ru:

  1. Пройти онлайн-марафон «Дети скажут «Спасибо», который представляет собой бесплатный гид для родителей по здоровым и экологичным привычкам для всей семьи.
  2. Принять участие в творческой акции «КрышкоИгры» и придумать настольную или уличную игру из пластиковых крышечек.

Затем поделиться своим опытом в социальных сетях с хештегами конкурса  #эковики #ПоколениеЗемли и на Ecowiki.ru.
Все участники конкурса получат промокод на скидку 30% для участия в курсе «Школа экологичной жизни и материнства», а участники марафона будут награждены дипломами от портала Ecowiki.ru. Наиболее активные получат экологичные призы:

 - скидка на участие в курсе экоблогера Анны Тятте «Школа экологичной жизни и материнства»;

- настольные игры «Тур культур» и «Комодик «Сортировка мусора» от компании «Эко-игрушка»;

- набор экологичных канцелярских товаров от компании «Комус»;

- поясную сумку из переработанного баннера от проекта 99recycle;

- книги «Больше, чем кухня. Экологичный образ жизни начинается с вашего дома» Евгении Чичковой и «Эта книга не мусор» Изабель Томас от издательства «Бомбора».

«Многие из нас хотели бы начать жить более экологично, но нас останавливает опасение, что на это придется потратить много сил, времени и денег. Однако это не так. Существует множество простых и доступных способов быть экологичнее. Присоединяйтесь к конкурсу «Поколение Zемли» и попробуйте действия, которые легче всего впишутся в вашу жизнь и жизнь вашей семьи», — координатор платформы Ecowiki.ru Оксана Акулова.

Платформа Ecowiki.ru Движения ЭКА – виртуальная витрина экологических знаний, инструментов и практик. Она позволяет пользователю узнать, как внести вклад в решение экологических проблем, помогает сформировать у себя полезные привычки в увлекательном формате марафонов. Платформа предлагает пошаговые инструкции, как вовлечь в экологичный образ жизни других людей и поучаствовать в системном решении экологических вызовов на уровне региона или страны.

Теги: эко-проект Экология

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