Ночью 24 декабря в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до -28 С

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 24 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха до -18, -23 С, по северу до -28 С, местами слабая метель при ухудшении видимости до 1-2 км. Усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.

МЧС России напоминает автолюбителям:

- избегай внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- не приближайся к водителю «ведущей» машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.

пешеходам:

-передвигайся осторожно, наступая на всю подошву;

-выходи из дома заблаговременно, не торопись;

-подбери нескользящую обувь или используй специальные противоскользящие приспособления.

Во избежание переохлаждения одевайтесь теплее!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Фото: pxhere.com