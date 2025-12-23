Ночью 24 декабря в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до -28 С

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 24 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха до -18, -23 С, по северу до -28 С, местами слабая метель при ухудшении видимости до 1-2 км. Усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.
МЧС России напоминает автолюбителям:
- избегай внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;
- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
- не приближайся к водителю «ведущей» машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.
пешеходам:
-передвигайся осторожно, наступая на всю подошву;
-выходи из дома заблаговременно, не торопись;
-подбери нескользящую обувь или используй специальные противоскользящие приспособления.
Во избежание переохлаждения одевайтесь теплее!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».
