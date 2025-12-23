Я нашел ошибку
Усиление северо-западного ветра. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.
Ночью 24 декабря в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до -28 С
Издание по традиции будет передано в городские библиотеки, где любой желающий сможет ознакомиться с историями самарцев.
Вместе с учителями школы и педагогами СамГТУ ученики будут углубленно изучать математику, физику и компьютерную графику.
Специалист, имея опыт работы в реанимационном отделении в Самаре, приняла решение вернуться в родной Пестравской район и продолжить профессиональную деятельность в местной больнице.
«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
В ЕГРН стали вносить сведения о членах семьи собственника жилого помещения
Ночью 24 декабря в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до -28 С

Усиление северо-западного ветра. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 24 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха до -18, -23 С, по северу до -28 С, местами слабая метель при ухудшении видимости до 1-2 км. Усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.

МЧС России напоминает автолюбителям:

- избегай внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль; 

- не приближайся к водителю «ведущей» машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.

пешеходам:

-передвигайся осторожно, наступая на всю подошву;

-выходи из дома заблаговременно, не торопись;

-подбери нескользящую обувь или используй специальные противоскользящие приспособления. 

Во избежание переохлаждения одевайтесь теплее! 

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото: pxhere.com

Теги: Самара Экология

