Евгений Берёзкин: Человек, который посещает нацпарк, вкладывается в развитие «Самарской Луки».

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Браконьеры, вывод земель, неконтролируемая застройка и нехватка денег. Это лишь некоторые из проблем национального парка «Самарская Лука». Какие из них уже удалось решить? И что делать с остальными? Как сохранить этот уголок дикой природы? Об этом в интервью 63.RU рассказал директор Самарской Луки»

- Евгений Георгиевич, расскажите, с какими сложностями вам пришлось столкнуться, когда вы только пришли в администрацию «Самарской Луки»?

— В парке была поставлена на поток охота. Местные охотились без ограничений. Они отстреливали диких животных на колбасу и тушенку. Когда я стал директором «Самарской Луки», сказал: «Охоты больше не будет». Сейчас браконьеров у нас нет.

— Какой урон охотники успели нанести экосистеме парка?

— Очень сократилась численность кабанов, косуль, лосей. Когда-то в парке было много волков. Их перестреляли почти до единого. В этом году госинспекторы находили следы этих животных. И вживую волков тоже видели. Но кто-то говорит, что был один волк, кто-то — что два. Утверждать наверняка нельзя. Так что мы одного записали.

— А в принципе охота на территории «Самарской Луки» полностью запрещена?

—Охота запрещена. За исключением тех случаев, когда необходимо регулировать численность какого-то зверя. В позапрошлом году была вспышка африканской чумы свиней. Мы запрашивали у Минприроды разрешение на урегулирование численности диких кабанов. Потом ветеринары обследовали убитых животных — ни у одного чумы не нашли. Численность их очень сократилась. В 2020 году по результатам зимнего маршрутного учета у нас было 647 кабанов. В 2021 году их стало 26. Сейчас — 5. Хотя, конечно, по факту кабанов может быть и больше.

— Неужели это отстрел вызвал такие последствия?

— Однозначно, нет. Скорее всего, они просто ушли за Волгу. Я так думаю, потому что очень выросла численность кабана в Хворостянском и Красноармейском районах.

— Вы можете восстановить их численность?

— Специально разводить животных мы не можем. Это всё должно происходить само собой. Природа — такая вещь, в которую человек не должен вторгаться.

— А какие животные сейчас водятся в «Самарской Луке»?

— В парке есть кабаны, косули, лоси, куницы, горностаи, хори, ласки, норки, белки, зайцы-русаки, зайцы-беляки, олени. Из крупных хищников — рыси, лисицы, енотовидные собаки. Еще у нас есть такая практика — давать приют животным, попавшим в беду. Они живут в вольерах, потому что в дикой природе самостоятельно не выживут. Среди них есть два волка. Нам однажды предлагали приютить циркового медведя на пенсии. Люди даже были готовы самостоятельно построить ему вольер и научить сотрудников. Но нам все равно пришось отказаться по объективным причинам.

— Каким вы видите будущее «Самарской Луки»?

— Будущее парка — в обустройстве туристических маршрутов и рекреационных зон для спортивно-массовых мероприятий. Плюс объекты отдыха для людей, приезжающих сюда. Мы планируем поставить беседки, домики для аренды. В этом году заказали таких 9 домиков. Кроме того, несколько раз в год проходят традиционные забеги, лыжные гонки, гонки на собачьих упряжках. У нас есть велосипедные маршруты, которые мы постепенно дооборудуем. Есть также рекреационная зона в селе Мордово. Там находится небольшая лодочная станция. Еще в парке есть небольшая сувенирная лавка и небольшая торговая точка местного сыровара.

— А что насчет горы Отважной? Говорят, вы заказали проект смотровой площадки.

Когда я только пришел в нацпарк и в первый раз поднялся на Отважную, я удивился, почему никто не развивает это пространство. Сначала мы отсыпали там площадку под парковку. Потом поставили несколько беседок и стенд с информацией о строительстве ГЭС.

Да, проект у нас действительно есть. В него входят смотровая площадка, входная группа, торговые киоски и сувенирные лавки. Проект нам сделали сотрудники компании iCube. Но установить сроков реализации мы не можем — не знаем, какое будет финансирование. На 2022 год писали в Минприроды заявку на 113 миллионов рублей. Нам выделили только 11 миллионов. Хотя иногда какие-то деньги для оборудования рекреационных зон на особо охраняемых территориях выделяет Министерство туризма. Нацпарк — бюджетная организация, поэтому мы не можем самостоятельно строить большие планы. Всё завязано на федеральном финансировании.

— Но ведь вы берете плату за посещение нацпарка. И ее недавно увеличили. Давайте объясним для читателей, на что идут эти деньги?

— То, что мы сами зарабатываем, мы тратим на развитие. Но нам ведь еще надо содержать наших сотрудников. У нас есть категория служащих, которые получают зарплату из внебюджетных средств. То есть именно из тех денег, которые мы зарабатываем на туризме. Это так называемые внебюджетные смотрители. Они наблюдают за территорией, следят за порядком. На Молодецком кургане, например, круглосуточно дежурят. И еще люди к ним с разными вопросами обращаются. Они должны быть готовы ответить.

Человек, который посещает парк, вкладывается в развитие «Самарской Луки». Мы не кладем эти деньги себе в карман. Мы не отправляем их в вышестоящие бюджеты, не распределяем на другие цели. Да и к тому же входную плату берут не со всех. В приказе об установлении платы перечислено 18 категорий льготников, для которых вход в парк бесплатный.

— Скажите, сколько населенных пунктов входит в состав «Самарской Луки»?

— Тридцать три населенных пункта. Кроме того, на территории парка есть турбазы, базы отдыха и частные домовладения.

— Раз все эти базы находятся в границах национального парка, там в любом случае особые правила поведения, так?

— Основной закон для особо охраняемых природных территорий — ФЗ №33 «Об особо охраняемых природных территориях». Он предусматривает режим особой охраны для всех земель, в том числе турбаз. Нарушение норм приказа влечет административную ответственность и серьезные штрафы.

— Что включает в себя этот режим особой охраны?

— Да обычные правила: не мусорить, не ломать деревья, не рвать цветы, не топтать растения, насекомых не убивать. Не трогать животных. А то я вот недавно к другу ездил на турбазу около Усинского кургана. Его еще называют гора Лепешка. Там мужики палками гоняли ужей. Я им говорю: «Вы чего делаете?». Ответ: «Они на нас шипят». Я говорю: «Ну ты взрослый человек! Тебя если с палками погонят, тоже зашипишь, наверное».

— К сожалению, и мусорят на природе часто. Как вы справляетесь с проблемой свалок?

— Да, есть такое. Приезжают люди на природу. Приносят с собой еду какую-то. Съели, побросали, уехали. Ну, это хамство, я считаю. У нас есть отдел экологической безопасности, который занимается незаконными свалками, несогласованными работами и незаконными вырубками. Если это на нашей территории, то лесничество своими силами убирает. Если это территория сельского поселения, мы предлагаем убрать. Если власти не убирают, мы составляем протокол об административном правонарушении. Отследить тех, кто мусорит трудно. За каждым же не будет инспектор ходить. У меня их всего 52. Для территории в 134 тысячи гектаров с 33 населенными пунктами это очень мало.

— Какой еще урон наносят люди экологии «Самарской луки»?

— Люди в основном наносят ущерб природе, когда лезут туда, где им находиться нельзя, то есть в заповедные зоны. Это зоны с большим количеством эндемиков, реликтов, краснокнижных зверей, птиц и даже насекомых, которые нуждаются в особой защите. У нас есть целый экспертный совет для принятия решений о границах особо охраняемых и заповедных зон.

— Какую часть парка занимает заповедная зона?

— Трудно сказать. Они разбросаны по парку. В сумме этого около 15% процентов. Это немного, но все места — очень ценные. Кроме того, на территории нацпарка есть еще Жигулевский заповедник — он целиком является заповедной зоной. Но это отдельное самостоятельное учреждение с отдельной администрацией.

— Это они ввели обязательную платную услугу экскурсовода?

— Да. Это директор заповедника принял такое решение. Речь идет о входе на гору Стрельную. Но это решение главы стороннего учреждения и его ответственность.

— А в «Самарской Луке» будут вводить какие-то изменения в правилах посещения?

— Нет.

— Пожалуйста, расскажите подробнее о выводе из состава парка сел Ширяево, Зольное, Богатырь, Солнечная Поляна и Бахилова Поляна. Кто выступил с этой инициативой?

Администрация Жигулевска. Ее сотрудники ошибочно решили, что территория побережья, на котором находятся входящие в состав города села, не должна была войти в границы нацпарка при его создании.

Вообще механизм создания «Самарской Луки» был такой. 28 апреля 1984 года совета министров РСФСР подписал постановление об образовании нацпарка. И Куйбышевскому облисполкому дали задание уточнить границы, по которым пройдет территория парка. Тогда Жигулевск сразу и рабочий поселок Яблоневый овраг сразу вывели из границ «Самарской Луки». А о побережье там речи не шло. Границы парка были обозначены по урезу воды Кубышевского и Саратовского водохранилищ и реки Усы.

Да, у жителей сел были проблемы с оформлением земель, которые они получили и до, и после создания парка. Если они их не успели оформить в собственность до вступления в силу ФЗ №33, у них появилось много ограничений. Нельзя было менять границы, разрешение на любое строительство надо было запрашивать у Минприроды. Но с вступлением ФЗ №505 многие ограничения исчезли. Теперь все просто: люди обращаются в местную администрацию. Местная администрации пишет нам письмо. Мы даем ответ, что допускаем в зоне хозяйственного назначения строительство и все дела.

— Эта процедура вывода земель вообще законна?

— В федеральном законодательстве нет процедуры вывода какой-либо территории из границ нацпарка.

— А кто предложил отдать парку Васильевские острова взамен побережья?

— Этот вопрос прорабатывало областное Министерство лесного хозяйства. Островов этих по сути три. Самый дальний нам совсем не интересен. Там какая-то турбаза или еще что-то. В общем, он весь изъезжен. Самый большой из них еще более-менее нам подходит. Но там была какая-то охотничья база ЦВО, построенная еще в советское время. Хотя в принципе, это региональный памятник природы.

— Из состава парка также хотят исключить карьер «Богатырь» и территорию Жигулевского известкового завода. Представители предприятия считают, что их включили в границы «Луки» по ошибке.

— Что значит «по ошибке»? Это субъективно. Объективно то, что документально. По-человечески, я понимаю, что завод дает работу местным жителям. Конечно, люди переживают, что у них возникнут проблемы экономического плана. С другой стороны, что касается охраны природы, карьер — это разрушение гор. В этом плане я за то, чтобы остановить завод и оставить его в границах нацпарка, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение горного массива. И судебная инстанция нас в этом поддержала.

— То есть, если завод останется в границах «Самарской Луки» ему придется прекратить свою деятельность?

— Со временем придется. Иначе их деятельность приведет к еще большему разрушению карьера.

— Какова ваша позиция по поводу заявленных планов развития туризма в Ширяево?

— Мы протестуем против бездумного развития, которое не учитывает ни интересы природных сообществ, ни даже интересы местных жителей. Вы представляете, какой взрыв возмущений вызвало то, что там сделали в прошлом году?

— Вы говорите о мощеной дороге до ширяевских штолен?

— Конечно! Это же природная территория. Люди едут туда не для того, чтобы из города попасть опять в город. Согласитесь?

— Согласен. А на ком лежит ответственность за создание этой дороги?

— На властях Жигулевска. С Минприроды строительство этой дороги не согласовали — только ремонт уже существующей. Узнав, что там происходит, мы возбудили административное дело и потребовали прекратить работы. Но убрать эту дорогу можно только через суд. И подать иск могут только местные жители.

— Давайте пройдемся по конкретным планам насчет Ширяево. Что вы думаете о музее самогона?

— Бредовый!

— А что по поводу видового ресторана?

— Для ресторана, как и для гостиницы, в первую очередь нужно построить нормальные очистные сооружения. В Ширяево их нет. А нужду-то человеческую никуда не денешь. Куда люди пойдут по своим делам? В пределах населенного пункта капитальное строительство в принципе разрешено. Вот за пределами, на особо охраняемой территории и даже в рекреационных зонах — никак. Есть еще зона хозяйственного назначения — там можно строить линейные и туристические объекты.

— Что вы думаете о развитии транспортного сообщения между Подгорами и Ширяево?

— Этот маршрут был согласован еще при предыдущем директоре нацпарка. Проект непростой. С момента его появления было как минимум 5 совещаний, на которых выявляли различные сложности. Сначала возникли вопросы у Минтранса, поскольку, чтобы обойти все заповедные и особо охраняемые зоны, дорогу пришлось бы проложить зигзагом. А это лишние затраты на материалы. Так что они заявили, что проложат дорогу напрямую, через все возможные зоны. Естественно, мы бы не согласовали такое никогда.

Потом чиновники вообще отказались от этого проекта. Последнее совещание было месяца 2 назад. Представители министерства заявили, что они меняют планы. По тому маршруту, который согласовали изначально, они решили сделать пешеходную и велосипедную дорожки. Со скамейками, с зонами отдыха, с фонарями. И все это в «глухом» лесу. А автомобильную дорогу они захотели проложить по так называемому зимнику. Вот только трудность в том, что этот зимник проходит через болото. К тому же там заповедная и особо охраняемая территория, ее не дадут застраивать. К тому же уменьшение площади этих зон прмяо запрещено ФЗ №33.

— А что с той велосипедной тропой, которую решили проложить вместо дороги?

— Я считаю, нам не нужны новые дороги. У нас и так есть велосипедный маршрут до Подгор через Каменную чашу. Он исторически сложился. Это излюбленная дорога велосипедистов. Она грунтовая. Ее надо только до ума довести. Но на всё рук и денег не хватит. Если Минтранс готов вложиться, мы только приветствуем. Асфальтовых дорог у нас тоже достаточно, как я считаю.

— А что вы думаете о развитии транспортной доступности Рождествено?

— На мой взгляд, идеальный вариант — это строительство моста. Я, конечно, не знаю, как на это архитекторы смотрят. Но лучше варианта, по-моему, нет.