28 октября местами в губернии ночью и утром ожидается туман и усиление ветра

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 28 октября местами в Самарской области ночью и утром ожидается туман c ухудшением видимости до 500 м и менее, днем усилением южного ветра, порывы 15-18 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- будь внимателен и осторожен на дорогах;

- избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».