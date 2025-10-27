Я нашел ошибку
Главные новости:
Руководство Сызранского ЛО МВД России на транспорте приняло участие в церемонии.
В Сызрани состоялась торжественная церемония принятия присяги курсантами военно-патриотического отдела «Щит»
Избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений.
28 октября местами в губернии ночью и утром ожидается туман и усиление ветра
С апреля по октябрь разыгрывался Кубок России по альпинизму в классе «скальный».
Впервые: самарские альпинисты - призеры общего зачета Кубка России
В Нижнем Новгороде состоялись всероссике соревнования по смешанным боевым единоборствам (ММА).
Сборная Самарской области - первая на "Кубке Минина"
Сын гражданки выразил слова признательности инспекторам дорожно-патрульной службы полиции.
В Самарском области  полицейские помогли доставить в больницу женщину, которой требовалась срочная медпомощь
В Самаре метро вошло в число приоритетных проектов
В Самаре метро вошло в число приоритетных проектов
В областном центре появится новый выставочный комплекс "Самара"
В областном центре появится новый выставочный комплекс "Самара"
В России предложили ввести досрочную пенсию для многодетных отцов
В России предложили ввести досрочную пенсию для многодетных отцов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.97
-0.3
EUR 94.08
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

28 октября местами в губернии ночью и утром ожидается туман и усиление ветра

27 октября 2025 14:32
68
Избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 28 октября местами в Самарской области ночью и утром ожидается туман c ухудшением видимости до 500 м и менее, днем усилением южного ветра, порывы 15-18 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- будь внимателен и осторожен на дорогах;

- избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Будь внимателен и осторожен на дорогах.
19 октября 2025, 14:57
20 октября местами в Самарской области ожидается туман
Будь внимателен и осторожен на дорогах. Экология
731
Будьте внимательны и осторожны!
18 октября 2025, 14:42
19 октября местами в Самарской области ожидается туман
Будьте внимательны и осторожны! Экология
646
В посадке лесных растений приняли участие порядка 100 человек: волонтёры, общественники, работники предприятий региона, юные лесоводы. 
17 октября 2025, 17:47
«Сохраним лес»: в Ставропольском лесничестве высадили более 10 тысяч сеянцев сосны
В посадке лесных растений приняли участие порядка 100 человек: волонтёры, общественники, работники предприятий региона, юные лесоводы.  Экология
684

В центре внимания
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
141
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
133
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
358
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
640
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
25 октября 2025  22:28
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
571
Весь список