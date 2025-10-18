Я нашел ошибку
Главные новости:
Где дети смогут заниматься творчеством, расширять кругозор, общаться и находить новые увлечения.
В кинотеатре «Художественный» появится современный детский центр
Телесные повреждения получил один из водителей.
В Самарской области на 877 км автодороги М-5 «Урал» столкнулись два грузовика
Будьте внимательны и осторожны!
19 октября местами в Самарской области ожидается туман
СХК «Лада» успешно прошла этот этап и вошла в восьмёрку сильнейших коллективов страны.
В Дзержинске завершился второй круг Чемпионата России по следж-хоккею Высшей Лиги
Чехия увеличила поставки пива в Россию до максимума с начала года
Чехия увеличила поставки пива в Россию до максимума с начала года
ИКИ РАН: комета Lemmon пройдет на минимальном расстоянии от Земли
ИКИ РАН: комета Lemmon пройдет на минимальном расстоянии от Земли
Синоптик Вильфанд сообщил о начале «предзимья» в России
Синоптик Вильфанд сообщил о начале «предзимья» в России
В Самаре автомобилистка врезалась в бордюр и ограждение
В Самаре автомобилистка врезалась в бордюр и ограждение
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
1.9
EUR 94.58
2.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

19 октября местами в Самарской области ожидается туман

18 октября 2025 14:42
111
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 19 октября местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- будь внимателен и осторожен на дорогах;

- избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В посадке лесных растений приняли участие порядка 100 человек: волонтёры, общественники, работники предприятий региона, юные лесоводы. 
17 октября 2025, 17:47
«Сохраним лес»: в Ставропольском лесничестве высадили более 10 тысяч сеянцев сосны
В посадке лесных растений приняли участие порядка 100 человек: волонтёры, общественники, работники предприятий региона, юные лесоводы.  Экология
391
Будьте внимательны и осторожны!
17 октября 2025, 14:25
18 октября в Самарской области ожидается туман
Будьте внимательны и осторожны! Экология
356
В ближайшие три года запланировано завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории водного объекта.
16 октября 2025, 18:03
В текущем году на реке Сызранка убрали 100 тысяч кубометров донного грунта
В ближайшие три года запланировано завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории водного объекта. Экология
403

В центре внимания
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
18 октября 2025  11:08
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
169
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
18 октября 2025  10:42
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
198
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.
17 октября 2025  18:44
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства
409
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
17 октября 2025  12:32
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
318
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
308
Весь список