В Приволжском районе Самарской области продолжится реализация дорожного нацпроекта

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Развитие региональной и местной дорожной сети - одна из ключевых задач реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, в этом году в Приволжском муниципальном районе Самарской области к нормативу приведут более 31 км автомобильных дорог. Всего с начала реализации дорожного нацпроекта на территории муниципалитета будет обновлено почти 43 км.

В этом году запланирован ремонт участка дороги регионального значения Осинки – Приволжье с 45 км по 63,4 км протяженностью 18,6 км. Специалисты обновят покрытие проезжей части, уложат выравнивающий нижний слой из пористого крупнозернистого асфальтобетона и верхний слой дорожного покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси типа ЩМА-16, выполнят ремонт пересечений и примыканий, водопропускных труб, обустроят тротуар. Напомним, в 2021 году в границах Приволжского района отремонтировали 3 км а/д Осинки – Приволжье.

Также в планах на этот год выполнить ремонт на участке дороги межмуниципального значения Приволжье – Екатериновка, с 10 км по 22,7 км, протяженностью 12,7 км. Контрактом предусмотрено уширение проезжей части, укрепление обочин, устройство асфальтобетонного покрытия, ремонт пересечений и примыканий. В 2020 году на средства нацпроекта капитально отремонтировали 8,57 км, с 1,5 км по 10 км.

Из мер по обеспечению безопасности дорожного движения на объектах установят дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесут разметку термопластиком. Для общественного транспорта обустроят остановочные карманы и установят новые автопавильоны, посадочные площадки оборудуют автономными системами освещения на солнечных батареях. Все работы на обоих участках планируется завершить до 1 октября 2023 года.

Обе трассы входят в туристические маршруты к древним историческим достопримечательностям нашего края и живописному побережью реки Волги. Местных жителей эти дороги связывают с административными центрами соседних районов и областной столицей.

Задачи развития дорожной сети в регионе ставит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом-лидером в реализации дорожного нацпроекта. В 2023 году предстоит решить не менее масштабные задачи. «Нас ждет напряженная работа. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут и в следующем году: все для этого сделаем», - отмечает глава региона.

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