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Дмитрий Азаров поручил муниципалитетам обеспечить безопасность на дорогах в условиях возможной гололедицы

8 ноября 2021 17:45
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На совещании в Правительстве обсудили готовность муниципалитетов и дорожных служб к первому снегу и работе в условиях гололедицы.

В понедельник, 8 ноября, на еженедельном оперативном совещании в Правительстве обсудили готовность муниципалитетов и дорожных служб к первому снегу и работе в условиях гололедицы.

По данным Приволжского УГМС, уже в середине текущей недели ожидается понижение температуры до минусовых значений, дождь, мокрый снег и гололедица.

Губернатор Дмитрий Азаров дал поручение главам муниципальных образований проверить готовность снегоуборочной дорожной техники в районах региона к неблагоприятным погодным условиям, а также наличие запасов противогололедной смеси, и предоставить всю информацию в региональное министерство транспорта и автомобильных дорог в течение 2 дней.

«Знаю, что в основном главы муниципалитетов проверку готовности техники уже провели. Первый снег – самый запоминающийся. Конечно же, особое внимание нужно уделить безопасности на дорогах. Ожидается переход через ноль, что всегда увеличивает риски возникновения гололеда, наледи на дорогах. Нужно мониторить постоянно и готовиться к понижению температур и к осадкам. Обеспечьте надлежащее состояние дорог и безопасное вхождение в зиму по всем дорогам на территории региона», — поставил задачу губернатор.

С 1 ноября в регионе объявлен месячник по безопасности дорожного движения. Сотрудниками ГИБДД проводятся профилактические мероприятия, направленные на сокращение уровня аварийности на дорогах области.

 

Фото:   pixabay

Теги: БДД В центре внимания

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