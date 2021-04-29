Валерий Блинчиков: Реконструкцию Самарского цирка пока отодвинули

99

Руководитель Самарского цирка Валерий Блинчиков в интервью Волга Ньюс рассказал, как чувствует себя организация после прошлогоднего локдауна, когда ждать обещанной реконструкции цирка и каковы концертные планы на текущий год.

— Как сказался локдаун на состоянии и работе самарского цирка?

— Самарский цирк нельзя рассматривать отдельно, в отрыве от всей компании Росгосцирк. Конечно, хорошего мало в локдауне. Спасибо, что государство нас не оставило — животные были накормлены, а весь персонал и артисты получали зарплаты своевременно и в полном объеме.

Для компании в целом убытки, конечно, значительные, поскольку ни о каких доходах в этот период речи не было.

— Вы говорите о животных, но, насколько известно, в Самарском цирке нет собственных животных?

— До того, как объявили пандемию, в каждый цирк пришли программы, которые начали работать. Мы успели отработать два представления. Когда объявили о пандемии, те программы, которые находились в региональных цирках, так и остались в них на вынужденный простой.

Мы перешли на пассивный период. Был приказ о вынужденном простое (ВП - прим.ред.), о кормлении животных. Согласно указу президента, выделялись средства на поддержку пострадавших компаний, поэтому зарплаты выплачивались из субсидий, выделяемых правительством РФ.

— Сколько животных в тот момент находилось на попечении?

— У нас с марта 2020 г. гастролировал и остался на ВП Королевский цирк Гии Эрадзе, в программе было задействовано порядка 50 животных разного калибра: тигры, собаки, лошади, олени, лисы, пеликаны. Субсидий хватало на всех, выделяли столько, сколько мы просили согласно кормовым ведомостям. Фактически 10 месяцев все животные находились на нашем попечении, а январь–февраль 2021 г. нам разрешили работать на 50% заполняемости зрительного зала. Программа отработала 33 представления с хорошим финансовым результатом.

— Какова сумма убытков, понесенных в связи с пандемией?

— Конкретную сумму назвать невозможно. Когда мы не выступаем в качестве прокатчика программ, получаем долю, состоящую из себестоимости цирка, плюс содержание имущественного комплекса. Это порядка 4 млн рублей за прокатный период. Можете умножить это примерно на 8 периодов.

— Каковы планы по стабилизации "финансового здоровья" цирка?

— Этот вопрос опять же надо рассматривать в совокупности со всей компанией. Пропасть нам не дали. На все нужды выделялись средства, поэтому мы не ощутили дискомфорта в этом плане. Сейчас опять начали работать, получаем с каждой программы тот доход, который планирует Росгосцирк.

— Сколько сотрудников пришлось уволить из-за пандемии?

— Весь штат был сохранен на 100%. Никто не был уволен.

— Сколько сейчас собирается людей в зале на представления?

— Вместимость помещения — 2150 мест. И это — с учетом того, что около 40 мест демонтировали с верхних рядов. Сейчас мы работаем в соответствии с постановлением губернатора, обеспечиваем 50% загрузку зала. Это требование соблюдается строго.

— Насколько известно, сейчас в цирковых представлениях не задействован оркестр. Когда было принято решение отказаться от него и есть ли в планах его возвращение?

— К сожалению, это так. Я в цирке работаю с 2004 года с небольшим перерывом. Мы пытались до последнего сохранить наш оркестр. Он был очень хороший. Работал, если не ошибаюсь, до 2012 года. Но в тот период все больше программ начали приезжать со своими фонограммами, и оркестр все больше оставался не у дел. В конце концов, настал момент, что держать состав оказалось нерентабельным. Да и сами программы уже отказывались работать под оркестр, а некоторые партитуры, которые были на фонограмме, музыканты даже не могли в то время воспроизвести.

Как такового приказа об увольнении оркестрантов в компании не было, но за неимением работы их постоянно вынуждали отправляться на вынужденный простой, во время которого платится всего 50% зарплаты. Музыканты сами приняли решение разойтись.

— Это были какие-то привлеченные музыканты из филармонии и других заведений?

— Нет, у нас был свой штатный оркестр с хорошими музыкантами. Причем не каждый оркестр тогда мог сыграть партитуру для цирковых номеров. Есть свои особенности, где-то нужно вовремя прерваться, сымпровизировать. У них был многолетний опыт.

— Тенденция с роспуском оркестра повсеместная или в каких-то городах удалось его сохранить?

— Только в столице, по крайней мере, знаю, что в цирке на Цветном бульваре оркестр работает. Но вопрос о восстановлении состава мы сами решить не в праве, а от руководства инициатив пока нет в этом направлении.

— В декабре 2020 г. Владимир Шемякин покинул пост генерального директора ФКП "Росгосцирк". Какие задачи поставило перед вами новое руководство Росгосцирка?

— Новый генеральный директор Сергей Беляков планирует провести собрание директоров, возможно, какие-то новые задачи будут поставлены. До этих пор главными задачами всегда были выход на самоокупаемость и высокую рентабельность. Каждый генеральный директор провозглашал эту линию, она и сейчас активно продвигается.

— За счет чего планируется выходить на самоокупаемость? Увеличивать количество афиш с анонсами?

— В первую очередь, это качество программ. Оно должно быть на достойном уровне. Такие программы, как Королевский цирк Гии Эрадзе, Шоу огня, воды и света, — это уровень, на который зритель идет.

— Кто решает, какие именно программы проводить?

— Художественный совет в Росгосцирке принимает номера и программы. Департамент организации гастролей планирует график гастролей и маршруты программ.

— Получается, что ваши задачи выйти на самоокупаемость не полностью зависят от вас самих, скорее это вопросы к руководству?

— Качество программ, действительно, от нас не зависит. Но когда мы выступаем в качестве прокатчика, мы несём ответственность за то, насколько эффективно мы сможем их прокатать. Если мы набираем нужный бюджет, значит будет много рекламы, люди смогут получить больше информации. Это телевидение, афиши, сейчас большую долю рекламы занимает интернет.

— Уже много лет обсуждаются планы реконструкции цирка. Когда ожидать начала работ?

— Второй проект по реконструкции цирка, и он же пока последний, был утвержден в 2016 году. Прошло уже пять лет. В марте 2020 года Ольга Голодец на совещании по вопросам культуры перечислила ряд цирков, которые должны уйти на реконструкцию. Прозвучал, в том числе, и самарский цирк. Была озвучена сумма в 906 млн рублей. Но это — согласно документации, которая прошла экспертизу в 2016 году. Инфляцию никто не отменял, цены убежали вверх.

Ввиду пандемии в прошлом году реконструкцию отодвинули. Но в этом году правительство Самарской области подтвердило свое участие и согласие по 30% софинансированию.

В этом году решено отдать проектно-сметную документацию на доработку, пересмотреть ее в части корректировки цен, новых требований по содержанию животных. Сейчас они повышены. Ну и мы кое-какие замечания выставили по проекту.

Думаю, дополнительно потребуется около 20-30 млн на эти работы. Поиском подрядчика будет заниматься Росгосцирк.

Предполагаю, во второй половине 2022 года цирк отправится на реконструкцию. Но это лишь предположения. Все будет зависеть от финансовой составляющей.

— Будут ли выделять субсидии на зарплаты сотрудникам за простой, когда цирк закроется на реконструкцию?

— Обычно в таких случаях коллектив сокращается, остается несколько человек, которые будут непосредственно участвовать в реконструкции. Как правило, это директор, главный инженер, главный бухгалтер. К сожалению, многие попадут под сокращение, и мне неприятно это осознавать. К тому же потом придется заново набирать новый штат, ведь не факт, что многие вернутся. Реконструкция будет длиться порядка трех лет.

— Планировалось, что летом 2020 г. будет проведен текущий ремонт. Об этом сообщал заместитель генерального директора Росгосцирка по управлению инфраструктурой Игорь Каменский. Удалось осуществить планы?

— Игорь Каменский это заявил, и он же отказал в полном финансировании в виду того, что цирк уходит на реконструкцию. В начале 2020 года мы подавали заявку, но в феврале–марте Каменский прислал письмо о нецелесообразности финансирования.

Мы сделали, что смогли, своими силами и средствами, в том числе, подремонтировали ступени, поменяли часть окон, обновили некоторые грим-уборные. Потом из-за пандемии денег не стало, работы остановились.

— Какова концертная программа на 2021 год?

— К сожалению, мы долго боролись и продолжаем просить, чтобы нам если не на год, то хотя бы на полгода вперед давали план гастролей. Но все делается с колес, о новой программе мы узнаем буквально за месяц.

Очередная программа начнет работу с 12 июня, но ее состав пока не известен. Ключевым аттракционом будут белые тигры под управлением артистки, дрессировщицы Алисы Нестеровой. Кроме того, будут участвовать верблюды. Они, кстати, уже приехали к нам на простой.

— Как они себя чувствуют?

— Отлично! Шесть верблюдов, каждый съедает тюк сена в сутки — около 20 кг. Плюс морковка, другие корма и добавки.

Все животные в цирке чувствуют себя очень хорошо. Возможно, скажу банальность, но здесь они живут гораздо дольше, чем в природе. Это благодаря уходу, своевременному обслуживанию, анализам, всевозможным проверкам.

— Планируете ли возобновить практику с концертами, привозом звезд шоу-бизнеса?

— В прошлом году до пандемии мы успели провести всего один концерт. В апреле 2020 г. должен был состояться второй, но его отменили. Это "Планета Хитов", сборная артистов, группы в стиле ретро. Теперь планируем организовать его в октябре 2021 года. Пока состав уточняется, но заявка не проведение концерта уже есть. Надеюсь, очередного локдауна не будет. Мы даже рассчитываем, что к тому времени разрешать работать на полный зал.