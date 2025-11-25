В Самаре снесли незаконное двухэтажное здание рядом с религиозной организацией

Я нашел ошибку
Главные новости:
Региональный координатор партпроекта Александр Живайкин получил благодарность из рук секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева за активную работу и значительный вклад в развитие массового спорта.
Работа самарской команды партпроекта «Выбор сильных» признана на федеральном уровне
Знаковым событием стало обновление 18-километровой трассы «Осинки – Хворостянка» – Чагра – Марьевка в Хворостянском и Пестравском районах. Она ведёт к селу Марьевка – родине гвардии старшего лейтенанта Ивана Пенькова.
Завершили ремонт региональных дорог к малой родине Героев Советского Союза
Сейчас в школе постоянно занимаются 165 детей, только в первые классы в этом году поступили 38 ребят. В рамках национального проекта «Культура» для них было закуплено современное оборудование и музыкальные инструменты.
Госпрограмма в действии: в губернии после масштабной реконструкции открылась детская школа искусств
Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на совместной работе по укреплению экономики Самарской области, мобилизации доходов регионального бюджета и поблагодарил сотрудников налоговой службы за плодотворное межведомственное взаимодействие, эффективность к
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии УФНС СО
Губернатор поздравил студентов с заслуженными победами в своих номинациях и провел с ними содержательную беседу. Студенты рассказали о себе, своих проектах, планах.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с победителями конкурса «Студент года» в Самарской области
Для вас выступят опытные врачи-эксперты: гинекологи, эндокринологи, косметологи и нутрициологи, и даже сомнологи. Они поделятся практическими советами, которые можно применять в жизни уже сейчас.
В Самаре пройдет большой форум «Эволюция здоровья», созданный специально для женщин
В программе: спортивное программирование, Counter-Strike 2 5х5, Dota 2 5х5, Standoff 2 2х2 и MLBB 5х5 (онлайн-отбор), гонки дронов, лазертаг, Just Dance, FC26, Tekken 8 и многое другое.
Открыта регистрация на Кубок Губернатора Самарской области по компьютерному спорту среди студентов
Региональный форум «‎‎Мой бизнес 63» проводится областным минэкономразвития по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и становится ключевой площадкой для развития малого и среднего бизнеса региона.
«Мой бизнес 63»: открыта регистрация на ежегодный форум для предпринимателей региона
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.92
-0.1
EUR 91.37
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
В Самаре пройдет фестиваль «Слава Богу, что мы – казаки!»
29 и 30 ноября в Самаре пройдет WOOF FEST - фестиваль любви к животным
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре снесли незаконное двухэтажное здание рядом с религиозной организацией

25 ноября 2025 11:08
174
В Самаре снесли незаконное двухэтажное здание рядом с религиозной организацией

Религиозная организация совместно с Департаментом градостроительства г. Самары обратилась в суд с исковым заявлением об обязании владельца соседнего земельного участка снести незаконно возведенное им двухэтажное здание. Дело в том, что постройка нарушала требования санитарных норм и пожарной безопасности.

Суд удовлетворил требования исцов. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары.

Сотрудник органа принудительного исполнения надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, сообщив о необходимости исполнить решение суда в добровольный срок.  Проигнорировав требования судебного пристава, мужчина к сносу не приступил. Тогда сотрудником Службы в отношении него были вынесены постановления об ограничении в праве выезда за пределы России, а также  о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Однако и это не побудило мужчину приступить к сносу незаконного строения.

В связи с тем, что должник продолжал избегать исполнения требований исполнительного документа Департаментом градостроительства самостоятельно был произведен снос незаконной постройки. Земельный участок освободили от нарушающего требования пожарной безопасности и санитарных норм строения. Понесенные в результате проведенных работ расходы будут взысканы с владельца незаконного строения.

 

 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Судебные приставы Самарской области расскажут жителям региона, почему новый год лучше начинать без долгов.
24 ноября 2025, 12:00
Судебные приставы Самарской области расскажут жителям региона, почему новый год лучше начинать без долгов.
В период проведения акции судебные приставы выйдут на вокзалы и аэропорты, посетят учебные заведения и предприятия. Продлится акция до 19 декабря. Общество
830
Житель Самарской области, являясь начальником охраны, систематически совершал хищения принадлежащего организации имущества.
24 ноября 2025, 11:17
Житель Самарской области, являясь начальником охраны, систематически совершал хищения имущества организации
Как позднее было установлено, мужчина похитил несколько видеокамер, прибор ночного видения, тепловизор, радиостанции, металлоискатель, бензиновый генератор и... Происшествия
821
Судебные приставы добились демонтажа ритуального павильона в Тольятти
21 ноября 2025, 13:34
Судебные приставы добились демонтажа ритуального павильона в Тольятти
В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель уведомил организацию о последствия неисполнения судебного решения и установил срок для... Происшествия
622

В центре внимания
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  13:27
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
262
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025  11:33
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
179
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
24 ноября 2025  22:01
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
846
В ходе встречи молодые ученые поделились с губернатором своими исследованиями, проектами, целями участия в конгрессе, а также выступили с предложениями.
24 ноября 2025  15:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками V Конгресса молодых ученых
792
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
24 ноября 2025  14:04
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
1430
Весь список