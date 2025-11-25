В Самаре снесли незаконное двухэтажное здание рядом с религиозной организацией

174

Религиозная организация совместно с Департаментом градостроительства г. Самары обратилась в суд с исковым заявлением об обязании владельца соседнего земельного участка снести незаконно возведенное им двухэтажное здание. Дело в том, что постройка нарушала требования санитарных норм и пожарной безопасности.

Суд удовлетворил требования исцов. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары.

Сотрудник органа принудительного исполнения надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, сообщив о необходимости исполнить решение суда в добровольный срок. Проигнорировав требования судебного пристава, мужчина к сносу не приступил. Тогда сотрудником Службы в отношении него были вынесены постановления об ограничении в праве выезда за пределы России, а также о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Однако и это не побудило мужчину приступить к сносу незаконного строения.

В связи с тем, что должник продолжал избегать исполнения требований исполнительного документа Департаментом градостроительства самостоятельно был произведен снос незаконной постройки. Земельный участок освободили от нарушающего требования пожарной безопасности и санитарных норм строения. Понесенные в результате проведенных работ расходы будут взысканы с владельца незаконного строения.