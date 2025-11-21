Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области может появиться новый аквапарк
82% самарских компаний уже внедряют цифровые решения в свои бизнес-процессы
В Самаре пункт приема металлолома мешает автобусам, горожане недовольны
54% женщин считают, что разные биоритмы — повод для расставания
Бастрыкин заинтересовался историей с многодетной матерью в Самаре, которой угрожали мужчины
В аэропорту Самары возобновили прием и выпуск самолетов
55% самарцев считают допустимым искать новую работу, не предупреждая работодателя
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе применили новую технологию для сокращения сроков лечения пациентки с укорочением ноги
В Самаре пункт приема металлолома мешает автобусам, горожане недовольны

21 ноября 2025 10:56
72
В Самаре пункт приема металлолома мешает автобусам, горожане недовольны

В Красноглинском районе Самары назревает новый конфликт в сфере общественного транспорта. Местные жители пожаловались на ситуацию под одной из публикаций главы города Ивана Носкова.

По их словам, площадку для отстоя автобусов занял пункт приема металлолома. А сам общественный транспорт теперь находится вдоль проезжей части и напротив домов на Батайской. Ситуацию прокомментировали представители Департамента транспорта областной столицы.

«Перевозчик подал обращение, чтобы ему выделили другой участок для размещения подвижного состава. Пока вопрос прорабатывается, автобусы вынуждены стоять на проезжей части», — цитирует ответ чиновников «Самарская газета».

Теги: Городской транспорт

