В Самаре пункт приема металлолома мешает автобусам, горожане недовольны

В Красноглинском районе Самары назревает новый конфликт в сфере общественного транспорта. Местные жители пожаловались на ситуацию под одной из публикаций главы города Ивана Носкова.

По их словам, площадку для отстоя автобусов занял пункт приема металлолома. А сам общественный транспорт теперь находится вдоль проезжей части и напротив домов на Батайской. Ситуацию прокомментировали представители Департамента транспорта областной столицы.

«Перевозчик подал обращение, чтобы ему выделили другой участок для размещения подвижного состава. Пока вопрос прорабатывается, автобусы вынуждены стоять на проезжей части», — цитирует ответ чиновников «Самарская газета».