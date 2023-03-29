В Самаре на средства дорожного нацпроекта продолжают обновлять трамвайное междупутье на перекрестках 

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В ночь на 29 марта занялись обновлением трамвайного междупутья на пересечении ул Пензенской и Владимирской, а также ул Клинической и Коммунистической.



После демонтажа готовят основание из асфальтобетонной крошки, а верхнюю часть дорожного «пирога» составляют 2 слоя литого асфальтобетона. Такое полотно выдержит повышенные эксплуатационные нагрузки. После устройства верхнего слоя по еще горячей смеси рассыпается черный щебень, который затем вдавливается катком для обеспечения шероховатости поверхности и повышения сцепных качеств – лучшего сцепления автомобильных колес с покрытием



Стоит также отметить, что в постоянном режиме проверяется температура асфальтобетонной смеси.

В целях минимизации неудобств для горожан работы начинаются поздно вечером (около 22:00), электротранспорт стараются пропускать в течение нескольких минут – сразу после завершения очередной технологической операции.

Фото: администрация Самары