В городах предложили поставить баки для сбора очисток и косточек

229

Мусорных регоператоров и управляющие компании надо обязать создавать инфраструктуру, которая позволит людям платить за вывоз мусора по факту — только за то, что они выбросили. Например, баки с замками и датчиками или мусоровозы со стрелами, взвешивающими контейнеры. Такой законопроект депутаты планируют проработать вместе с Правительством. Кроме того, нужно создать отдельную систему сбора и переработки органических отходов, в первую очередь пищевых, чтобы они не попадали на полигоны и не выделяли ядовитый фильтрат. О таких планах на осеннюю сессию рассказал «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, курирующий в комитете мусорную реформу Александр Коган.

- Александр Борисович, к работе над какими законопроектами вы планируете приступить осенью?

- Недавно у нас на «правительственном часе» выступила вице-премьер Виктория Абрамченко и мы договорились создать рабочую группу, чтобы изучить, как сделать плату граждан за вывоз мусора более справедливой. Сейчас платежи можно рассчитывать и по нормативу, и по факту — по объему или массе собранных отходов. Но на деле в регионах ввели оплату только по нормативу — либо с каждого человека, прописанного в квартире, либо за каждый квадратный метр. А оплата по факту практически не встречается.

Проблема в том, что нет нужной инфраструктуры. Поэтому мы уже создали вместе с Правительством рабочую группу, где будем прорабатывать вопрос, что необходимо сделать, чтобы инфраструктура, позволяющая гражданам платить по факту, наконец появилась. Это не история завтрашнего дня, но и не долгосрочная перспектива. Скорее среднесрочная. В осеннюю сессию мы планируем представить первые предложения.

- Какой должна быть эта инфраструктура?

- Механизмов очень много, надо посмотреть, какие из них будут оптимальными по времени и не очень дорогими. К примеру, в некоторых странах ставят баки, которые открываются электронным ключом — таким же, каким отпирают двери подъездов. Когда вы открываете бачок, он фиксирует, что вы пришли и выбросили мусор. За этот объем вы должны заплатить. Если вы ничего не выбрасываете, то не платите. Но бросить мешок рядом не получится, так как за мусор вокруг контейнеров предусмотрены большие штрафы.

В некоторых странах делают по-другому — взвешивают отходы. Например, подъезжает машина, поднимает контейнер стрелой, которая определяет его массу. Данные попадают в электронный протокол, его получает управляющая компания, после чего пропорционально распределяет плату между жителями. Бывают еще баки с датчиками. Но пока у нас нет ни того, ни другого, ни третьего.

- Понадобятся какие-то поправки в законодательство, чтобы изменить ситуацию?

- Конечно, иначе инфраструктура не появится. Нужно ввести обязанность ее создавать. Потому что самим управляющим компаниям это не надо, им и так нормально.

- Получается, ставить специальные баки, датчики должны будут управляющие компании?

- Такая обязанность должна быть отчасти у управляющих компаний, а отчасти — у региональных операторов по обращению с ТКО. Например, если специалисты придут к выводу, что устанавливать специальные стрелы на мусоровозы — это самый дешевый и быстрый способ внедрить оплату по факту, этим должны будут заняться региональные операторы. Если это будут контейнеры с датчиками, то их смогут поставить управляющие компании вместе с региональными операторами.

- Какие еще инициативы вы будете рассматривать?

- В осеннюю сессию у нас будет несколько поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Например, штрафы для тех, кто не сообщает в Росприроднадзор о том, что собирается вывести из эксплуатации опасные объекты. Сейчас предприятие должно не только предупредить службу за пять лет, но и выделить средства на ликвидацию объекта. А Росприроднадзор должен проверить, сформирован ли фонд, есть ли банковская гарантия. Это нужно, чтобы не повторилась ситуация с Усолье-Сибирским, где химпроизводство просто забросили и территория вокруг оказалась заражена ртутью и другими опасными веществами. Ликвидировать ущерб пришлось государству.

Также ждем от Правительства законопроект об оборотных штрафах за несоблюдение квот на выбросы в атмосферный воздух. Есть поручение Президента России о введении таких штрафов, чтобы ни у кого не возникало желания уклониться от исполнения планов по модернизации оборудования и запланированное снижение выбросов было достигнуто.

Еще один важный законопроект, который предстоит разработать в осеннюю сессию, ждут в северных районах, на отдаленных территориях Сибири. Там действует общий порядок обращения с ТКО, но работать по ним непродуктивно. Сообщение с такими территориями по суше открыто два-три месяца в год по зимнику, а по воздуху и воде оно очень дорогое. Поэтому мы хотим установить особенности для таких труднодоступных территорий.

Далее, мы хотим изменить Закон «Об отходах производства и потребления», предусмотрев сбор и переработку органических отходов, прежде всего пищевых, вплоть до того, что мы уже рассматриваем инициативы о внедрении отдельной системы сбора пищевых отходов. Их нужно обязательно перерабатывать, потому что именно органический мусор в основном запускает биохимические процессы на полигонах и те начинают выделять запах и фильтрат, который является ядом. К тому же, если органические отходы утилизировать, общая масса мусора, который везут на полигоны, может сократиться на 30 процентов. Это тоже будет большой законопроект, который мы планируем сделать в ближайшее время.