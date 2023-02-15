В 2023 году в Самаре мост «Южный» и путепровод «Аврора» отремонтируют на средства нацпроекта

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Внесены коррективы в перечень объектов, которые будут отремонтированы в 2023 году на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». В общей сложности намерены обновить порядка 42 участков общей протяженностью около 44 км. С учетом многочисленных обращений горожан, предписаний надзорных органов, а также осмотра участков специалистами и анализа сложившейся ситуации в список включены мост «Южный» и путепровод «Аврора», где сейчас нередко образуются дорожные пробки.

"Это происходит из-за разрушения подходов к деформационным швам, что является предметом наибольшего количества жалоб автомобилистов. Также местами возникли колейность и ямочность", – сообщил заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Самары Сергей Панфёров.

Деформационные швы предназначены для перекрытия зазоров между торцами соседних пролетных строений. Сотрудники профильного городского департамента называют деформационные швы «температурными» и поясняют: в основе – металлические пластины; при минусовой температуре наружного воздуха мост незначительно сужается, при плюсовой – расширяется; швы нужны, чтобы конструкции были адаптированы к изменениям температурного режима, то есть с целью обеспечения температурных и иных перемещений пролетных строений, а также пропуска временной нагрузки через деформационный зазор и его водонепроницаемости.

Капитальный ремонт моста «Южный» и путепровода «Аврора» выполнялся в 2017 году. Было организовано множество видов работ, включая замену опор и пролетов. Гарантия на конструкции – 8 лет. В этой части претензий нет – конструкции находятся в удовлетворительном состоянии. Действие гарантии на дорожное покрытие закончилось, так как она составляла 5 лет. В течение этого периода подъезды к деформационным швам ремонтировали с применением литого асфальтобетона. Но это лишь поддерживающая мера. В текущем году мост и путепровод обновят по всей ширине проезжей части. Пешеходная зона вдоль мостового перехода в дополнительных работах не нуждается. Направляющие ограждения не повреждены. Весной их отмоют и при необходимости покрасят.

За ходом работ на всех этапах будут пристально следить не только специалисты, но и общественники.

Намечен алгоритм предстоящих работ. На время ремонта полностью перекрывать движение не планируется.

По предварительной информации, сначала дорожно-строительная организация сконцентрирует своих рабочих и спецтехнику на одной половине моста и путепровода (в направлении «из города»), затем – на другой половине (на въезде в город). Однако, возможны коррективы. Многое на тот момент будет зависеть от анализа дорожного трафика.

Фото: администрация Самары