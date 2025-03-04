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Стартовал I Всероссийский Конкурс медиаконтента о благоустройстве городов и поселений

4 марта 2025 10:41
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Стартовал I Всероссийский Конкурс медиаконтента о благоустройстве городов и поселений

В России объявлен конкурс медиаконтента о благоустройстве городов и поселений. Его цель – создание яркого и креативного медиаконтента, который покажет результаты благоустройства общественных и дворовых территорий в городах и сёлах России. Соорганизаторами и партнерами конкурса выступают: Минстрой России, ВАРМСУ, МГТУ-МАСИ, Общероссийское общественное движение «Волонтеры местного самоуправления», Детское творческое объединение «ЮНПРЕСС», сетевое издание «ТЕХНОСУВЕРЕН».

Участникам предлагается рассказать о том, как преображаются их родные места, и поделиться идеями для улучшения городской среды.

Конкурс включает 15 тематических номинаций, среди которых: «Благоустройство в кадре: быстрые идеи для улучшения пространства», «Будущее наших городов», «Цифровое благоустройство», «Уютные дворы», «Городские трансформации» и другие. Работы можно представить в 5 форматах -  текст, видеосюжет, аудио, фото, блог. Принять участие могут как отдельные авторы, так и организации. Участники делятся на 4 возрастные категории: 12-14 лет; 14-17 лет; 18-35 лет; 36 лет и старше.

Приём заявок продлится с 1 марта до 30 мая 2025 года.

Чтобы принять участие, создайте медиаработу, опубликуйте её на своей странице ВКонтакте и отправьте заявку через форму. 

Очные мероприятия конкурса запланированы на сентябрь 2025 года и пройдут в городе Иннополис (Республика Татарстан).

Конкурс помогает привлечь внимание к вопросам благоустройства, создать конструктивный диалог о проектах комфортной городской среды, а также показать, как каждый может внести вклад в улучшение окружающего пространства, и принять активное участие в развитии своих муниципалитетов.

Подробнее о конкурсе:

https://россия-территория-развития.рф/blogery-blagoustrojstva

Теги: Акценты

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