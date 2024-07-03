Серную Воложку освободили от несанкционированной лодочной стоянки

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Под контролем судебных приставов Красноглинского района г. Самары фирма, организовавшая незаконную лодочную стоянку для маломерных судов, демонтировала понтоны и другие сооружения в протоке Серная Воложка.

Организация, заключившая договор аренды мест водопользования, нарушила условия Нижне-Волжского бассейного водного управления. Установив согласованные понтоны типа «Паук», организация решила без ведома территориального органа разместить еще там и лодочную стоянку. Водным управлением в суд был подан иск об освобождении протоки от плавучих объектов и лодочной стоянки.

В отделение судебных приставов Красноглинского района г. Самары поступил соответствующий исполнительный лист. Руководство организации уведомили о возбужденном исполнительном производстве, а также предупредили об ответственности в случае игнорирования решения суда.

Когда истек срок и стало понятно, что исполнять судебное решение руководство не собирается, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Должник осознал, что миновать привлечения к административной ответственности удастся, только исполнив решение суда. В итоге понтонные сооружения и лодочная стоянка были демонтированы. Исполнительное производство было окончено.