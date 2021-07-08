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«РКС-Самара» завершили работы на ул. Галактионовской

8 июля 2021 12:10
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«РКС-Самара» завершили работы на ул. Галактионовской

8 июля в 9 утра работы на частной канализационной линии напротив 34 дома по ул. Галактионовской были завершены раньше срока.

Специалисты «РКС-Самара» отсоединили неработающую частную линию от исторического коллектора. Во избежание повторных просадок грунта трубу затампонировали с обеих сторон. Место просадки забетонировали. 

Движение транспорта, в том числе трамваев, открыто в обе стороны. Обращаем внимание водителей, что около 34 дома по направлению из центра города засыпан котлован. Рекомендуем выбирать безопасную скорость движения. В ближайшее время подрядная организация проведёт асфальтировку и восстановит благоустройство. 

 

Теги: В центре внимания городской транспорт РКС-Самара

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