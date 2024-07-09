На улице Георгия Димитрова в Самаре подрядчик срезает изношенный слой покрытия проезжей части

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В Самаре продолжается активная фаза ремонта на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». В частности, в вечернее и ночное время суток специалисты срезают верхний слой покрытия проезжей части на улице Георгия Димитрова. Так, в ночь на 9 июля метод холодного фрезерования применили на участке от Московского шоссе в направлении улицы Солнечной. Подрядчик задействовал более 10 единиц техники и 7 сотрудников.

На предыдущем участке в границах улицы Стара-Загора и Московского шоссе старый слой покрытия уже полностью удален.

В целом изношенное дорожное полотно подрядчик заменит на площади 53 167 кв. м. К сегодняшнему дню фрезеровальная машина отработала почти на 40% автодороги, запланированной к обновлению в этом дорожно-строительном сезоне большими «картами» (от борта до борта).

По мере завершения фрезерования на том или ином отрезке подрядчик занимается заменой бортовых камней. К настоящему времени 22,6% таких работ выполнено.

Не менее важен и вопрос сохранения транспортной доступности. В целях минимизации неудобств в период ремонта подрядчик оставляет свободные полосы для проезда автомобилей, городского пассажирского транспорта. Самые трудоемкие технологические операции на автодороге ведутся по ночам, когда нет напряженного трафика.

Работы продолжаются уже 10 дней.

Сотрудники МБУ «Дорожное хозяйство» в круглосуточном режиме осуществляют контроль за всеми технологическими операциями.

Помимо этого, специалисты следят, чтобы с объекта своевременно вывозился строительный мусор.

Навалы асфальтобетонной крошки после фрезерования, которые размещаются вдоль дороги, будут израсходованы. Асфальтогранулят понадобится при замене бортового камня и ремонте тротуаров.

Фото: администрация Самары