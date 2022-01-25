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На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии приступят к устройству новых пролетов 

25 января 2022 16:10
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Теперь, монтаж балок начнется с другой стороны путепровода, работы будут организованы параллельно с обоих сторон.

В Самаре, на строительстве новой развязки по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», специалисты сокращают сроки возведения путепровода с помощью оптимизации рабочих процессов.

На этой неделе монтажники приступят к устройству пролетного строения со стороны въезда в город, в районе бывшей автозаправки.

К масштабному строительству важного городского инфраструктурного объекта приступили в феврале 2021 года. Стоимость работ по госконтракту оценивается в 3,58 млрд рублей. Справиться с этой сложной задачей строители должны в течение 3-х лет, до конца 2023 года.

В общей сложности, на объекте задействовано около трехсот человек и порядка 50 единиц техники. Работы идут в круглосуточном режиме. 

Первую балку первого пролета будущего путепровода специалисты установили в декабре прошлого года, в районе ДК «Современник», где, на сегодняшний день, смонтировано два пролетных строения, установлено 16 балок. Теперь, монтаж балок начнется с другой стороны путепровода, работы будут организованы параллельно с обоих сторон.

«Такое техническое решение было принято в целях оптимизации строительных работ и сокращения сроков. Здесь хорошая площадка для подвоза и разгрузки балок», - пояснил заместитель директора подрядной организации Алексей Зотов. 

Для того чтобы начать основные работы по возведению путепровода, строители подготовили объездной дублер улицы Ново-Садовой, на который поэтапно переключили транспортное движение с основного створа дороги. Выполнили переустройство сетей водоснабжения, водоотведения, проложили новую теплотрассу с применением современных материалов. Завершается бетонирование опор стоек, из 68 стоек запланированных, осталось обустроить - 9. 

Проектом предусмотрено строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, устройство тротуаров, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории. Протяженность путепровода составит 575 м. Всего будет 19 опор, 18 пролетных строений. Количество полос движения — шесть, по три полосы в каждом направлении.

Масштабный проект строительства двухуровневой развязки на слиянии основных транспортных потоков улиц Советской Армии и Ново-Садовой реализуется благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Вести строительство капиталоемких объектов с опережением сроков стало возможным в рамках дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое обеспечивается системной работой главы региона Дмитрия Азарова и Правительства Самарской области. В прошлом году, самарскому региону выделили 4 млрд 700 млн рублей в связи с высокими темпами и качеством производства работ по ключевым объектам инфраструктуры.

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: БДД

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