«Формирование комфортной городской среды»: более 23 тысяч растений высадят в Самаре

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В Самаре продолжается благоустройство общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В сквере по Зубчаниновскому шоссе работы выполнены на 40%. На площади 520 квадратных метров там ведется укладка тротуарной плитки. В сквере «Экономистов» выполнено 23% работ, завершено устройство чаши блочно-модульного сухого фонтана «Параллель», который будет расположен в центре сквера. В парке им. Щорса устанавливают бортовой камень и прокладывают кабеля, подрядчик готовится к устройству плиточного покрытия.



В сквере «Экономистов» завершается асфальтирование дорожек и укладка бордюрного камня. В парке им. Щорса в рамках первого этапа благоустройства в этом году работы сосредоточены на входной группе со стороны ул. Спортивной. После завершения прокладки пешеходных дорожек подрядчик приступит к оборудованию площадки для выгула и дрессировки собак. Для всех трех пространств подрядная организация уже приобрела новые малые архитектурные формы – детское и спортивное оборудование, скамейки и урны, их установка начнется в ближайшее время.



В этом году общественные пространства украсят 122 молодых дерева, около 23 тысяч кустарников и 600 квадратных метров цветников, а также порядка 250 новых малых архитектурных форм. Всего на благоустройство трех общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» направлено более 200 млн рублей.



Нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой отчасти продолжение ранее действовавших национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации.

Фото: администрация Самары