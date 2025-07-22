Я нашел ошибку
Главные новости:
Она включала в себя серию прямых эфиров, онлайн-встреч и практических занятий с организаторами, экспертами и почётными гостями.
«иВолга»: как прошла Цифровая неделя на форуме 
Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
В этом году общественные пространства украсят 122 молодых дерева, около 23 тысяч кустарников и 600 квадратных метров цветников, а также порядка 250 новых малых архитектурных форм.
«Формирование комфортной городской среды»: более 23 тысяч растений высадят в Самаре
Сериал расскажет о событиях, начиная с середины 80-х годов и по настоящее время, через личные истории и судьбы трех поколений героев. 
Московская кинокомпания снимет в Самарской области сериал про АВТОВАЗ
Это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде, который состоит из 10 тематических вагонов.
22 июля жители Сызрани встретили «Поезд Победы»
Приобретено оборудование для создания электронных копий печатных источников, фотографий, книжных памятников и экспонирования музейных предметов.
В этом году за счет средств нацпроекта «Семья» оснастили Краеведческий музей в Сызрани
23 июля в регионе переменная облачность, днем кратковременный дождь, местами гроза, ливень, возможен град.
23 июля в Самаре днем кратковременный дождь, возможна гроза, до +28°С
Основной темой обсуждения стала организация оказания скорой, в том числе специализированной медицинской помощи.
Эксперты НМИЦ ознакомились с работой экстренной медицинской помощи в регионе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.33
0.02
EUR 91.51
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские пресекли в регионе факты незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранцев
Самарцев приглашают на летние органные вечера в Самарской кирхе
В Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт творческого проекта Taraxacum
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Формирование комфортной городской среды»: более 23 тысяч растений высадят в Самаре

22 июля 2025 15:13
66
В этом году общественные пространства украсят 122 молодых дерева, около 23 тысяч кустарников и 600 квадратных метров цветников, а также порядка 250 новых малых архитектурных форм.

В Самаре продолжается благоустройство общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В сквере по Зубчаниновскому шоссе работы выполнены на 40%. На площади 520 квадратных метров там ведется укладка тротуарной плитки. В сквере «Экономистов» выполнено 23% работ, завершено устройство чаши блочно-модульного сухого фонтана «Параллель», который будет расположен в центре сквера. В парке им. Щорса устанавливают бортовой камень и прокладывают кабеля, подрядчик готовится к устройству плиточного покрытия.

В сквере «Экономистов» завершается асфальтирование дорожек и укладка бордюрного камня. В парке им. Щорса в рамках первого этапа благоустройства в этом году работы сосредоточены на входной группе со стороны ул. Спортивной. После завершения прокладки пешеходных дорожек подрядчик приступит к оборудованию площадки для выгула и дрессировки собак. Для всех трех пространств подрядная организация уже приобрела новые малые архитектурные формы – детское и спортивное оборудование, скамейки и урны, их установка начнется в ближайшее время.

В этом году общественные пространства украсят 122 молодых дерева, около 23 тысяч кустарников и 600 квадратных метров цветников, а также порядка 250 новых малых архитектурных форм. Всего на благоустройство трех общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» направлено более 200 млн рублей. 

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой отчасти продолжение ранее действовавших национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сериал расскажет о событиях, начиная с середины 80-х годов и по настоящее время, через личные истории и судьбы трех поколений героев. 
22 июля 2025, 15:07
Московская кинокомпания снимет в Самарской области сериал про АВТОВАЗ
Сериал расскажет о событиях, начиная с середины 80-х годов и по настоящее время, через личные истории и судьбы трех поколений героев.  Общество
66
23 июля в регионе переменная облачность, днем кратковременный дождь, местами гроза, ливень, возможен град.
22 июля 2025, 14:29
23 июля в Самаре днем кратковременный дождь, возможна гроза, до +28°С
23 июля в регионе переменная облачность, днем кратковременный дождь, местами гроза, ливень, возможен град. Экология
106
Основной темой обсуждения стала организация оказания скорой, в том числе специализированной медицинской помощи.
22 июля 2025, 14:23
Эксперты НМИЦ ознакомились с работой экстренной медицинской помощи в регионе
Основной темой обсуждения стала организация оказания скорой, в том числе специализированной медицинской помощи. Здравоохранение
112

В центре внимания
Более 23 тысяч кустарников высадят в Самаре в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
22 июля 2025  12:34
Более 23 тысяч кустарников высадят в Самаре в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
134
Вячеслав Федорищев: первый день рабочего визита в Беларусь был насыщенным и содержательным
22 июля 2025  11:18
Вячеслав Федорищев: первый день рабочего визита в Беларусь был насыщенным и содержательным
171
24 июля в Самарской области стартует Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
22 июля 2025  11:02
24 июля в Самарской области стартует Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
197
В ходе встречи достигнута договоренность о масштабном сотрудничестве в рамках новых технологий.
21 июля 2025  15:47
Вячеслав Федорищев и Александр Лукашенко наметили направления развития сотрудничества Самарской области и Беларуси
1089
Пять новых производителей отмечены знаком качества «Самарский продукт»
21 июля 2025  12:49
Пять новых производителей отмечены знаком качества «Самарский продукт»
1223
Весь список