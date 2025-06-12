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13 июня ресурсоснабжающая компания «Т Плюс» приступит к замене теплосетей, проходящих в районе перекрестка улицы Первомайской и проспекта Ленина.
Бесплатные автобусы запустят в Самаре на период реконструкции теплосетей по улице Первомайской
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Бесплатные автобусы запустят в Самаре на период реконструкции теплосетей по улице Первомайской

12 июня 2025 15:30
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13 июня ресурсоснабжающая компания «Т Плюс» приступит к замене теплосетей, проходящих в районе перекрестка улицы Первомайской и проспекта Ленина.

13 июня ресурсоснабжающая компания «Т Плюс» приступит к замене теплосетей, проходящих в районе перекрестка улицы Первомайской и проспекта Ленина. В связи с этим улицу Первомайскую будут поэтапно перекрывать, ограничивая движение автотранспорта следующим образом:

- с 06:00 13 июня до 08:00 23 июня – перекрытие улицы Первомайской от дома № 80 по улице Полевой (Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной). В этот период временно выведут из эксплуатации участок в районе перекрестка улицы Первомайской/проспекта Ленина (в направлении «из города»), трамвайное полотно, а после разделительной полосы по проспекту Ленина будут недоступными для проезда первая и часть второй полосы этой автодороги;
- с 08:00 23 июня до 07:00 30 июня – перекрытие половины проезжей части на перекрестке проспекта Ленина/улицы Первомайской (в направлении движения к улице Полевой, по четной стороне проспекта Ленина) до дороги-дублера проспекта Ленина.

Для компенсации неудобств, связанных с временной приостановкой трамвайного сообщения, с 13 по 23 июня для горожан будут работать бесплатные автобусы по маршруту «Постников овраг – пересечение улиц Арцыбушевской/Красноармейской и обратно». Интервал движения бесплатных автобусов составит 6 минут, предусмотрены все остановки вдоль трамвайной линии.

Автобусы, которые ранее следовали прямо по проспекту Ленина, изменят схему движения с 06:00 13 июня до 08:00 23 июня. При движении от улицы Полевой с проспекта они будут поворачивать на улицу Первомайскую, спускаться до улицы Ново-Садовой и снова выезжать на привычный маршрут уже с улицы Осипенко. Более подробно со схемами движения автобусов №№2, 23, 47, 50, 91, 170 и временными схемами ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложениях.

По информации МП «Трамвайно-троллейбусное управление», с утра 13 июня до утра 23 июня трамваи, которые обычно едут через проспект Ленина, будут курсировать по укороченным маршрутам:
- трамваи маршрута № 5 – от Городского трамвайного депо до улицы Чапаевской и обратно;
- трамваи маршрутов №№ 20, 20к – от улицы Фадеева до Постникова оврага и обратно;
- трамваи маршрута № 22 – от 15 микрорайона до Постникова оврага и обратно;
- трамваи маршрутов №№ 4, 23 – от Постникова оврага, через Дом печати, автостанцию «Аврора», железнодорожный вокзал, улицу Арцыбушевскую, улицу Чернореченскую, затем снова через автостанцию «Аврора», до Постникова оврага;
- трамваи маршрута № 18 – от автостанции «Аврора» до улицы Чапаевской и обратно. 

Ресурсоснабжающая организация приносит горожанам извинения за временные неудобства и обращает внимание жителей и гостей Самары на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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