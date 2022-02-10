Автомобильную дорогу «Урал-Муханово»-Садгород–Чернигово–Марково начнут содержать по контракту жизненного цикла

Я нашел ошибку
Главные новости:
У него изменился дизайн.
Samsung презентовала самый продвинутый в линейке смартфон — Galaxy S22 Ultra
В 2022 году свыше 5 км тепловых сетей филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» будет обследовано с помощью внутритрубной диагностики.
Компания «Т Плюс» планирует расширить использование робота-диагноста на тепловых сетях Самарского региона
Эксперт Шелупахин: студентов могут привлечь к ответственности за майнинг в общежитиях.
Студенты, которые майнят криптовалюты в общежитиях, могут быть уголовно наказаны
Траурные мероприятия прошли на Мемориальном комплексе на улице Куйбышева.
В Самаре почтили память сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей
С начала пандемии в мире зафиксировали более 400,9 млн заражений коронавирусом, погибли 5,7 млн человек.
Еврокомиссар по здравоохранению сообщила о вакцинации от COVID-19 приблизительно половины населения мира
Девочки, что долгое время никому о произошедшем не рассказывали.
Самарец приговорен к 15 годам колонии за растление трех девочек более 11 лет назад 
В Самаре за сутки заболели 828 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19
Генеральный конструктор концерна "Вега" Владимир Верба сообщил, что летные испытания самолета завершатся в 2022 году.
Самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 "Премьер" совершил первый полет
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.72
-0.08
EUR 85.38
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Автомобильную дорогу «Урал-Муханово»-Садгород–Чернигово–Марково начнут содержать по контракту жизненного цикла

10 февраля 2022 15:49
173
Проектом предусмотрено обновление конструктивных слоев дорожной одежды, строительство тротуаров и обустройство дороги.

Два участка межмуниципальной автомобильной дороги «Урал-Муханово»-Садгород–Чернигово–Марково в Кинель-Черкасском районе Самарской области, капитально отремонтируют и будут содержать в течение последующих трех лет, благодаря дорожному нацпроекту, инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

На участках, общей протяженностью 5,5 км (км 0+000 – км 3+500, км 6+000 – км 8+000) проектом предусмотрено обновление конструктивных слоев дорожной одежды, строительство тротуаров и обустройство дороги. 

Заключение контракта жизненного цикла будет способствовать повышению уровня ответственности подрядчика при проведении ремонтных работ и выполнению гарантийных обязательств.

Кроме того, в составе автомобильной дороги, отремонтируют еще два участка: км 0+000 – км 3+500, км 6+000-км 8+000, общей протяженностью более 10 км, где запланирована замена дорожного покрытия в соответствии с новым ГОСТом. 

Таким образом, к нормативу приведут более 16 км трассы, которая соединяет три населенных пункта и обеспечивает единственный выезд на региональную дорожную сеть.

Всего, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году, в Кинель-Черкасском районе Самарской области отремонтируют более 30 км дорог. 

Начнется ремонт трассы «Кинель-Черкассы-Урал»-Александровка-Хилково на участке км 0+000 - км 14+000, по которой осуществляется автомобильное сообщение 7 поселений (с.Вольная Солянка, Печерские Выселки, с.Семеновка, с.Красная Горка, с.Сарбай, с.Александровка, с.Хилково) с районным центром Кинель-Черкассы.

Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, при участии жителей региона.

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Большинство самарцев готовы доносить на нарушителей ПДД
09 февраля 2022, 09:41
Большинство самарцев готовы доносить на нарушителей ПДД
При этом 21% считают это «стукачеством», а 10% ответили, что им просто просто лень. Общество
366
Самым капиталоёмким проектом остается строительство развязки на пересечении ул. Ново-Садовая с ул. Советской Армии и ул. XXII Партсъезда.
08 февраля 2022, 16:48
В Самарской области заключены контракты по всем объектам дорожного нацпроекта 2022 года
Самым капиталоёмким проектом остается строительство развязки на пересечении ул. Ново-Садовая с ул. Советской Армии и ул. XXII Партсъезда. Благоустройство
481
В Самарской области полицейские провели мероприятия по дорожной безопасности
08 февраля 2022, 11:59
В Самарской области полицейские провели мероприятия по дорожной безопасности
Сотрудники кинельской Госавтоинспекции посетили образовательные учреждения муниципального района Кинельский. Общество
445

В центре внимания
Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Самарской области
10 февраля 2022  11:38
Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Самарской области
267
 Еще 3 582 жителей Самарской области заболели коронавирусом
9 февраля 2022  13:21
 Еще 3 582 жителей Самарской области заболели коронавирусом
542
в первом квартале 2022 года жители Самары получат квитанции с корректировкой по оплате за тепло
9 февраля 2022  13:03
В первом квартале 2022 года жители Самары получат квитанции с корректировкой по оплате за тепло
1015
9-10 февраля будет временно ограничено движение транспорта в историческом центре Самары
9 февраля 2022  12:41
9-10 февраля будет временно ограничено движение транспорта в историческом центре Самары
479
В Самарской области стартовал Областной туристический проект «Моя губерния»
9 февраля 2022  10:21
В Самарской области стартовал Областной туристический проект «Моя губерния»
506
Весь список