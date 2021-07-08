Александр Хинштейн проинспектировал ход реставрационных работ на «Фабрике-кухне» 

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В четверг, 8 июля, депутат Госдумы Александр Хинштейн проинспектировал ход реставрационных работ на объекте культурного наследия «Фабрика-кухня» в Самаре, где разместится первый в стране региональный филиал Государственной Третьяковской галереи. Первых посетителей самарская Третьяковка начнет принимать уже в середине сентября – в отреставрированном здании пройдут перформансы, посвященные завершению восстановительных работ на объекте.

Впрочем, полноценно филиал начнет работать только весной 2022 года, когда его оборудуют в соответствии с музейными стандартами, создадут интерьеры и разместят экспозиции и выставки.

На сегодняшний день почти полностью заштукатурены стены здания, полным ходом идут работы по установке дверей и оконных конструкций.

«Окна для залов самарской Третьяковки, которые изготавливают в Москве, полностью повторяют внешний вид тех окон, которые были установлены здесь в 1932 году. Они сделаны из дерева с применением некоторых современных хитростей, которые позволят выдерживать музейный климат. Это изящное, «историческое» по виду, но очень современное решение», — прокомментировал директор самарского филиала Третьяковки Михаил Савченко.

Как рассказали подрядчики, к настоящему моменту все несущие конструкции, перекрытия и фундаменты здания усилены или заменены на новые. В помещениях ведутся отделочные работы: штукатурка, шпаклевка, покраска. На «Фабрике-кухне» завершается развод коммуникаций и подключается оборудование. Основная часть фасадов заштукатурена, рабочие приступили к шпаклевке. В августе работы по реставрации фасадов должны завершить.

В целом же объект должен быть сдан в эксплуатацию в конце сентября. В настоящее время на «Фабрике-кухне» ежедневно работают 150 рабочих, работы идут ежедневно и круглосуточно.

Как рассказал Михаил Савченко, начиная с середины сентября и в течение последующей недели восстановленные залы Фабрики-кухни примут первых гостей. На торжественном открытии отреставрированного здания самарцам и гостям города покажут различные перформансы.

Также Александр Хинштейн проинспектировал ход комплексного благоустройства вокруг здания Фабрики-кухни. Здесь будет разбит первый в России постиндустриальный парк, так называемый «Сад баланса» — ностальгическое общественное пространство, напоминающее об эпохе промышленного развития, частью которого является Фабрика-кухня и завод имени Масленникова (ЗИМ). В постиндустриальном парке уже заложены фундаменты под малые архитектурные формы, завезён плодородный грунт для зелёных насаждений. Преображается также Сквер Памяти Борцов Революции. На этой территории уже заменили гранитные элементы лестниц, укрепили склоны и проложили дорожки.

На работы по благоустройству прилегающей территории предусмотрено софинансирование из бюджета Самарской области в размере 150 млн. руб.

«Мне очень важно лично видеть и понимать, как идут работы по реставрации Фабрики-кухни и запуску в Самаре филиала Третьяковки. Любая стройка и реставрация — это тяжелая работа, которая сопровождается большим количеством различных бумажных вопросов. Все эти процессы необходимо держать под постоянным контролем, чтобы не было «затормаживания»», — прокомментировал Александр Хинштейн.

Депутат отметил, что проблем, которые критично могли бы повлиять на несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию в срок, сегодня нет.

«Самая сложная позиция на сегодняшний день — это витражи, которые будут установлены на фасаде здания, на входе. Работа по их изготовлению – очень трудоемкий процесс. Заказ на изготовление витражей уже размещен, работы идут в графике. Через два месяца здесь будет Город-Сад», — добавил Александр Хинштейн.

Также в ходе визита Александра Хинштейна на объект обсудили ряд других проблемных вопросов. Это и установка системы вентиляции, и закупка уникальных мраморных подоконников, и многое другое. Благодаря содействию Александра Хинштейна, все проблемные вопросы должны быть решены в обозначенные сроки.

Согласно проекту, после окончания работ, общая площадь филиала в здании Фабрики-кухни составит 8 тыс. кв. м. Выставочные площади составят 1, 7 тыс. кв. м. Помимо современных выставочных пространств в здании планируется разместить медиатеку, образовательный центр, лекторий, кинозал, хранилища, офисы, ресторан и многое другое.

На крыше Фабрики-кухни, откуда открывается великолепный вид на само уникальное здание в виде серпа и молота, обустроят открытую площадку, на которой разместится летнее кафе для посетителей, а также будут проводиться выставки.

Интересно, что здание Галереи станет единственной в регионе площадкой, которая будет соответствовать всем требованиям по экспонированию музейных шедевров уровня коллекции Третьяковской галереи, передает hinshtein.ru.

Фото: hinshtein.ru