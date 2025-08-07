Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время очистка продолжается, всего с территории предстоит убрать около 104 тысяч тонн мусора.
40 тысяч тонн отходов вывезено на утилизацию со свалки в Самаре
Евгений будет проходить стажировку в министерстве культуры. 
Ирина Калягина встретилась с участником второго потока региональной программы «Школа героев» Евгением Озеровым
Суд в Сочи отправил под стражу двух женщин, которые продавали на адлерском рынке домашнее вино и чачу, вероятно, ставших причиной отравления.
От отравления суррогатной чачей на Кубани погибли не менее 10 человек
Но торопитесь - регистрация открыта только сегодня до полуночи! 
Стань участником чемпионата и первенства Самарской области по серфингу
Глава региона провел совещание с представителями силовых структур по вопросу оперативной обстановки в Кинель-Черкасском районе Самарской области и заслушал доклады глав района, ряда ведомств и служб.
Вячеслав Федорищев работает в Кинель-Черкасском районе
Неравнодушный гражданин не остался в стороне и сразу же отвел мальчика в полицию.
В Волжском районе мужчина заметил в салоне маршрутки 4-летнего ребенка  без сопровождения взрослых
О  волонтёрской деятельности активистов МГЕР региона сообщила руководитель местного штаба «Молодой Гвардии»  Екатерина Усольцева. Она руководит штабом около года.
Вячеслав Федорищев встретился с активистами «Молодой Гвардии» Кинель-Черкасского района
На прошлой неделе такие же площадки появились в Тольятти и Чапаевске: подрядчик работает в графике.
Новая спортивная площадка размером 56 на 28 метров открылась в Волжском районе
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.38
-0.81
EUR 92.66
-0.35
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
40 тысяч тонн отходов вывезено на утилизацию со свалки в Самаре

7 августа 2025 22:19
144
В настоящее время очистка продолжается, всего с территории предстоит убрать около 104 тысяч тонн мусора.

В Самаре выполнено порядка 40% работ по ликвидации несанкционированной свалки площадью более 3 гектаров, расположенной вдоль дороги в поселок Рубежный. Подрядной организацией вывезено на утилизацию 40 тысяч тонн отходов. В настоящее время очистка продолжается, всего с территории предстоит убрать около 104 тысяч тонн мусора.

«С начала ликвидации несанкционированной свалки этим летом на ее территории не было зафиксировано ни одного нарушителя. Это важно, потому что объемы работ, которые уже сделаны и которые еще предстоят подрядчику, более чем внушительные, а мусор накапливался годами. После полной ликвидации свалки включим эту территорию в лесной фонд города и озеленим, такой опыт в Самаре уже имеется. Прорабатываем вопрос расширения участия Самары в нацпроекте «Экологическое благополучие», в том числе и для расчистки водоемов, развития инфраструктуры для экологического туризма», – сказал глава Самары Иван Носков. 

В дневные смены у Рубежного идет разработка грунта и формирование мусора под вывоз, который организуется вечером и ночью. Работы должны быть выполнены в течение двух лет в рамках муниципальной экологической программы, средства на эти цели выделены из городского бюджета. 

«В основном вывозим с территории строительный мусор – кровельный рубероид, бетонные конструкции весом до 10 тонн, которые вначале на месте дробим. Для ускорения работ нарастили количество техники до 15 единиц, задействуем экскаваторы, бульдозер, самосвалы. Грузовики у нас оснащены пологами, чтобы мусор во время транспортировки на полигон не разлетался и не загрязнял дороги, – рассказал директор подрядной организации Андрей Попов. – Сейчас наша спецтехника заходит на глубину от 1 до 5 метров, в работах задействованы сотрудники инженерной службы, геодезисты». 

С начала августа для фиксации незаконных мусорных свалок в Самаре и Самарской области начали тестировать новый мобильный комплекс «Дозор М3». Информация с видеокамер поступает на сервер регионального министерства природных ресурсов, затем собственников транспорта, с которого сброшен мусор, устанавливают путем запроса в МВД. Уведомление о наказании направляется нарушителям через «Госуслуги». 

По статье 8.2 КоАП РФ за сброс отходов после строительных и ремонтных работ в неустановленных местах предусмотрены штрафы: для граждан – от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 250 тысяч рублей (или приостановление деятельности на срок до 90 суток).

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара Экология

По федеральному проекту «Вода России» в Самарской области расчистят более 4 км рек.
01 августа 2025, 17:49
В Самаре состоялось обсуждение будущего водных ресурсов региона
По федеральному проекту «Вода России» в Самарской области расчистят более 4 км рек. Экология
837
Посевы березы этой весны еще совсем маленькие. А вот, например, березу второго года уже высаживали этой весной. 
30 июля 2025, 16:48
Самарский лес выращивается в двух тепличных комплексах и 17 лесных питомниках региона
Посевы березы этой весны еще совсем маленькие. А вот, например, березу второго года уже высаживали этой весной.  Экология
370
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С.
27 июля 2025, 15:46
28 июля в регионе без осадков, до +26°С
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С. Экология
677

9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
246
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
211
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
291
Основной доклад по вопросу представила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко.
6 августа 2025  21:28
Ремонт дорог в Самарской области обсудили на оперативном совещании губернатора
394
Один из основных вопросов повестки - выполнение мероприятий в целях безопасного прохождения пожароопасного сезона, готовность районов области к ликвидации возможных возгораний.
6 августа 2025  17:53
Губернатор Федорищев потребовал усилить пожарную безопасность в муниципалитетах
483
