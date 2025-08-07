40 тысяч тонн отходов вывезено на утилизацию со свалки в Самаре

144

В Самаре выполнено порядка 40% работ по ликвидации несанкционированной свалки площадью более 3 гектаров, расположенной вдоль дороги в поселок Рубежный. Подрядной организацией вывезено на утилизацию 40 тысяч тонн отходов. В настоящее время очистка продолжается, всего с территории предстоит убрать около 104 тысяч тонн мусора.



«С начала ликвидации несанкционированной свалки этим летом на ее территории не было зафиксировано ни одного нарушителя. Это важно, потому что объемы работ, которые уже сделаны и которые еще предстоят подрядчику, более чем внушительные, а мусор накапливался годами. После полной ликвидации свалки включим эту территорию в лесной фонд города и озеленим, такой опыт в Самаре уже имеется. Прорабатываем вопрос расширения участия Самары в нацпроекте «Экологическое благополучие», в том числе и для расчистки водоемов, развития инфраструктуры для экологического туризма», – сказал глава Самары Иван Носков.



В дневные смены у Рубежного идет разработка грунта и формирование мусора под вывоз, который организуется вечером и ночью. Работы должны быть выполнены в течение двух лет в рамках муниципальной экологической программы, средства на эти цели выделены из городского бюджета.



«В основном вывозим с территории строительный мусор – кровельный рубероид, бетонные конструкции весом до 10 тонн, которые вначале на месте дробим. Для ускорения работ нарастили количество техники до 15 единиц, задействуем экскаваторы, бульдозер, самосвалы. Грузовики у нас оснащены пологами, чтобы мусор во время транспортировки на полигон не разлетался и не загрязнял дороги, – рассказал директор подрядной организации Андрей Попов. – Сейчас наша спецтехника заходит на глубину от 1 до 5 метров, в работах задействованы сотрудники инженерной службы, геодезисты».



С начала августа для фиксации незаконных мусорных свалок в Самаре и Самарской области начали тестировать новый мобильный комплекс «Дозор М3». Информация с видеокамер поступает на сервер регионального министерства природных ресурсов, затем собственников транспорта, с которого сброшен мусор, устанавливают путем запроса в МВД. Уведомление о наказании направляется нарушителям через «Госуслуги».

По статье 8.2 КоАП РФ за сброс отходов после строительных и ремонтных работ в неустановленных местах предусмотрены штрафы: для граждан – от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 250 тысяч рублей (или приостановление деятельности на срок до 90 суток).

Фото: администрация Самары