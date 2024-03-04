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15–17 марта жители Самарской области cмогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»!



Адреса пунктов голосования смотрите на сайте: национальныепроекты.рф/благоустрой.



Приходите на пункты голосования и выбирайте набережную, парк, сквер, площадь или другое общественное пространство, которое нужно создать или обновить! В этом году в Самаре на голосование вынесено 20 объектов.



Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется по решению Президента в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».