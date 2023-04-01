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1 апреля, будет дан старт ремонту моста «Южный» и путепровода в створе улицы Авроры. Первоочередные работы – фрезерование дорожного полотна.

Эти объекты с учетом их значимости в дорожной инфраструктуре по поручению Главы Самары Елены Лапушкиной включены в перечень первоочередных для обновления на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Таким образом, работы перенесены на более ранний срок.

В апреле традиционно в дни религиозных праздников начнутся перевозки к кладбищам, а затем горожане поедут и в направлении садово-дачных массивов. Для таких организованных перевозок Южный мостовой комплекс является одной из ключевых дорог. Поэтому необходимо заблаговременно начать подготовку трассы.

Стоит отметить, что по согласованию с Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации Самары подрядчик – ООО «НПФ «XXI Век» – начинает работы в выходной день, поздним вечером, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.

Схеме организации дорожного движения уделено повышенное внимание. Принято решение о том, что полного перекрытия моста «Южный» и путепровода «Аврора» не будет. Движение организуют по свободным полосам.

Сначала, в период фрезерования, будет частичное ограничение движения: закроют 1 полосу от улицы Промышленности в направлении «из города». Вторая полоса в этом направлении движения останется свободной для проезда, как и обе полосы на въезд в город. По такому принципу продолжат работать и далее.

А когда начнется укладка асфальтобетона, схему намерены скорректировать: планируется закрывать мостовой комплекс по направлениям, попеременно: сначала на выезд из города, затем на въезд. В это время на свободном от работ направлении транспортные потоки разделят: по одной полосе – движение «в город», по другой – «из города».

Щит, информирующий жителей о работах по нацпроекту, уже установлен. Сегодня днем будут размещать необходимые дорожные знаки.

Подготовкой к фрезерованию дорожно-строительная организация намерена заняться уже сегодня ориентировочно с 21:00.

Фото: администрация Самары