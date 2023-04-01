Я нашел ошибку
Главные новости:
30 лет специалисты центра «Ариадна» оказывают реабилитационную помощь детям с нарушениями здоровья
30 лет специалисты центра «Ариадна» оказывают реабилитационную помощь детям с нарушениями здоровья
Принято решение о том, что полного перекрытия моста «Южный» и путепровода «Аврора» не будет. Движение организуют по свободным полосам.
1 апреля, будет дан старт ремонту моста «Южный» и путепровода в створе улицы Авроры
В России изменился индекс потребления популярных продуктов для завтрака
В России изменился индекс потребления популярных продуктов для завтрака
Над пчелами Самарской области нависла угроза
Над пчелами Самарской области нависла угроза
В Самаре задержан автобусный дебошир
В Самаре задержан автобусный дебошир
Правительство выделит миллиарды рублей на развитие электротранспорта
Правительство выделит миллиарды рублей на развитие электротранспорта
К 200-летию великого драматурга: в Самаре пройдет фестиваль «Театральная весна Островского»
К 200-летию великого драматурга: в Самаре пройдет фестиваль «Театральная весна Островского»
в Самаре официально начался месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
В Самаре официально начался месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.32
0.23
EUR 84.11
0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В гимназии №3 Самары прошел День здоровья в рамках недели отказа от вредных привычек
В ПГУТИ прошел форум «Кадры для цифровой экономики»
Ко Дню космонавтики в Самаре презентуют книгу «Освоение дальнего космоса»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

1 апреля, будет дан старт ремонту моста «Южный» и путепровода в створе улицы Авроры

1 апреля 2023 14:35
149
Принято решение о том, что полного перекрытия моста «Южный» и путепровода «Аврора» не будет. Движение организуют по свободным полосам.

1 апреля, будет дан старт ремонту моста «Южный» и путепровода в створе улицы Авроры. Первоочередные работы – фрезерование дорожного полотна.

Эти объекты с учетом их значимости в дорожной инфраструктуре по поручению Главы Самары Елены Лапушкиной включены в перечень первоочередных для обновления на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Таким образом, работы перенесены на более ранний срок.

В апреле традиционно в дни религиозных праздников начнутся перевозки к кладбищам, а затем горожане поедут и в направлении садово-дачных массивов. Для таких организованных перевозок Южный мостовой комплекс является одной из ключевых дорог. Поэтому необходимо заблаговременно начать подготовку трассы.

Стоит отметить, что по согласованию с Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации Самары подрядчик – ООО «НПФ «XXI Век» – начинает работы в выходной день, поздним вечером, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.

Схеме организации дорожного движения уделено повышенное внимание. Принято решение о том, что полного перекрытия моста «Южный» и путепровода «Аврора» не будет. Движение организуют по свободным полосам.

Сначала, в период фрезерования, будет частичное ограничение движения: закроют 1 полосу от улицы Промышленности в направлении «из города». Вторая полоса в этом направлении движения останется свободной для проезда, как и обе полосы на въезд в город. По такому принципу продолжат работать и далее.

А когда начнется укладка асфальтобетона, схему намерены скорректировать: планируется закрывать мостовой комплекс по направлениям, попеременно: сначала на выезд из города, затем на въезд. В это время на свободном от работ направлении транспортные потоки разделят: по одной полосе – движение «в город», по другой – «из города».

Щит, информирующий жителей о работах по нацпроекту, уже установлен. Сегодня днем будут размещать необходимые дорожные знаки.

Подготовкой к фрезерованию дорожно-строительная организация намерена заняться уже сегодня ориентировочно с 21:00.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: БДД Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ночь на 1 апреля подрядчик вышел на объект, где с помощью установки холодного фрезерования занялся удалением старого изношенного слоя автодорожного покрытия.
31 марта 2023, 22:29
Дороги: в Самаре с фрезерованием вышли на первый объект – улицу Береговую, которую отремонтируют по нацпроекту
В ночь на 1 апреля подрядчик вышел на объект, где с помощью установки холодного фрезерования занялся удалением старого изношенного слоя автодорожного покрытия. Дороги
579
В ночь на 29 марта занялись обновлением трамвайного междупутья на пересечении ул Пензенской и Владимирской, а также ул Клинической и Коммунистической.
29 марта 2023, 15:54
В Самаре на средства дорожного нацпроекта продолжают обновлять трамвайное междупутье на перекрестках 
В ночь на 29 марта занялись обновлением трамвайного междупутья на пересечении ул Пензенской и Владимирской, а также ул Клинической и Коммунистической. Благоустройство
572
Уже в ближайшие дни, не теряя драгоценного времени, подрядчики намерены заняться обновлением покрытия в трамвайном междупутье на ряде перекрестков.
23 марта 2023, 15:47
В этом году в Самаре раньше обычного планируется дать старт дорожно-ремонтной кампании
Уже в ближайшие дни, не теряя драгоценного времени, подрядчики намерены заняться обновлением покрытия в трамвайном междупутье на ряде перекрестков. Дороги
831

В центре внимания
в Самаре официально начался месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
1 апреля 2023  12:50
В Самаре официально начался месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
253
Глава региона подчеркнул, что сегодня качество образования в Самарской области находится на очень высоких позициях.
31 марта 2023  15:07
Дмитрий Азаров провел заседание Областного родительского собрания
472
Опубликованы дни выплат детских пособий
31 марта 2023  13:14
Опубликованы дни выплат детских пособий
432
Ученик самарской Детской центральной музыкальной школы стал победителем престижного международного конкурса
31 марта 2023  11:00
Ученик самарской Детской центральной музыкальной школы стал победителем престижного международного конкурса
727
На совещании обсудили мероприятия, которые планируется провести в ходе юбилейного Грушинского, а также развитие инфраструктуры на территории Мастрюковских озер.
30 марта 2023  22:58
Дмитрий Азаров провел заседание оргкомитета по подготовке 50-го Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина
2131
Весь список