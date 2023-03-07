"ЗаВолга" круглый год: сеть самарских ресторанов развивается с господдержкой

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Малый и средний бизнес Самарской области активно использует финансовые инструменты поддержки для своего развития. Региональный Гарантийный фонд предоставляет льготные микрозаймы, ставка по которым не превышает 5,6% годовых. Условия для развития предпринимательства создаются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».



«Финансовая поддержка действует и для начинающих предпринимателей, и для предприятий, которые уже длительное время работают на рынке. Для каждой категории есть свои программы и особые условия оформления, погашения микрозайма. Если необходимо – можно оформить отсрочку платежей, составить индивидуальный график выплат. Все эти условия мы предусмотрели для удобства предпринимателей. И бизнес активно использует инструменты ГФСО – по итогам 2022 года Фонд помог субъектам МСП привлечь свыше 3 млрд рублей», – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Ресторатор Ирина Козаченко запустила на территории креативного кластера «Станкозавод» новый гастробар «Волжайна». Уже пять лет предпринимательница развивает собственную сеть заведений, а начиналось все с поиска интересных рецептов в путешествиях и организации гастрономических ужинов для друзей.



Новый гастробар с волжским колоритом и блюдами локальной кухни, как признается сама Ирина, позволит не ждать летнего сезона, а в течение всего года окунаться в атмосферу «заВолги», знакомой каждому местному жителю.



«Мы волжане, очень любим нашу матушку-Волгу и в наше новое заведение мы хотели перенести дух заволжья, чтобы наши гости могли круглогодично им наслаждаться, – рассказала Ирина Козаченко. – Начинали мы с участия в городских фестивалях, где представляли испанские закуски – тапас. И в какой-то момент мы поняли, что пора открывать стационарный объект. Сегодня наша сеть насчитывает четыре заведения», – отметила она.



Решение об открытии гастробара «Волжайна» было принято быстро – в первую очередь, понравилось здание на ул.Куйбышева и близость к Волге.



Для покупки оборудования в новый ресторан предпринимательница оформила льготный микрозаем Гарантийного фонда. «Это был очень приятный для нас бонус – практически беспроцентный кредит. Ставки в банках пугают, они часто бывают неподъемными для малого бизнеса. В случае с Гарантийным фондом заем легко выплачивается, с льготной ставкой легко смириться», – поделилась Ирина Козаченко.



Процедура получения финансовой поддержки также оказалась несложной. На каждом этапе предпринимательницу сопровождали специалисты ГФСО.



«Мне поясняли, какие документы необходимы. Если чего-то не хватало, можно было прислать. Никаких бюрократических проволочек, постоянных визитов, мне все время шли навстречу и помогали, – отметила Ирина Козаченко. – Я желаю всем молодым предпринимателям не бояться делать первый шаг и обращаться за господдержкой!».



Узнать подробнее о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства можно в центре «Мой бизнес» Самарской области (г.Самара, ул. Молодогвардейская, 211) или на сайте mybiz63.ru.

Фото: департамент информационной политики СО