В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»

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В среду, 13 сентября заканчивается прием заявок на участие в образовательном проекте «Мама-предприниматель». Жительницы региона еще могут успеть стать участницами программы на мамапредприниматель.рф.



Программа помогает женщинам с детьми проявить себя не только в роли мамы и хранительницы домашнего очага, но и в роли предпринимателя. Каждая участница сможет бесплатно обучиться основам ведения своего дела, упаковать идею в полноценный проект и представить ее на суд экспертам.



Опытные тренеры и наставники поделятся знаниями и опытом в самых разных направлениях: от выбора формы регистрации и налогового режима до маркетинговых инструментов и оценки прибыльности бизнеса.



Созданию комфортного делового климата в Самарской области большое внимание уделяет Губернатор Дмитрий Азаров.



Обучение пройдет с 25 по 29 сентября в трех городах региона: Самаре, Тольятти и Сызрани. Это будет тренинг-интенсив с погружением в деловую среду.



Региональный этап программы реализует минэкономразвития Самарской области и центр «Мой бизнес», в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».



По итогам обучения состоятся полуфиналы в городах – участницы представят свои проекты перед экспертным жюри, которое оценит экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость, чтобы определить список финалисток.



Региональный финал состоится 4 октября в Самаре. Победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей на запуск своего дела и сможет побороться за 1 млн рублей в федеральном этапе программы.



«Мы помогаем всем начинающим предпринимателям, делаем их старт в бизнесе более уверенным и смелым. Для этого у нас есть целый набор инструментов господдержки: льготные займы, гранты, образовательные курсы, рабочие места в коворкинге центра «Мой бизнес» и многое другое, - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Еще одним эффективным инструментом уже несколько лет является программа «Мама-предприниматель». Благодаря этому проекту десятки жительниц региона смогли создать свое дело и успешно воплотить свои идеи и планы в жизнь».



Организатором программы выступает Министерство экономического развития РФ. Соорганизаторами являются Фонд «Наше будущее», АО «Корпорация МСП». Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.