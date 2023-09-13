В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» обратились коллеги из Карачаево-Черкессии с необычной просьбой.
Забыть не значит потерять: ветерану СВО вернули оставленный в самарском аэропорту телефон
На форуме будут обсуждаться современные научные идеи, связанные с проблемами цифровизации и искусственного интеллекта, философии техники, религии и др.
На Борисовских чтениях СамГТУ подпишет меморандум о сотрудничестве с Русским обществом философии и истории науки и «Знанием»
Буквально с первых дней беременности пациентка находилась под наблюдением областных специалистов - врачей-нефрологов и акушеров-гинекологов областной больницы .
Самарские врачи помогли женщине с хронической болезнью почек стать мамой в четвёртый раз
На объектах нацпроекта 2023 года дорожниками уже уложено 2,3 млн из почти 3 млн кв метров асфальтобетонной смеси.
Для проверки качества дорожных работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отберут 10 тысяч проб
Более 400 студентов и школьников Самары начали своё обучение на форуме вместе с экспертами медиасферы.
В регионе стартовал молодёжный медиафорум «Контекст»
О запуске конкурса объявил Президент России Владимир Путин чуть больше недели назад.
На конкурс, инициированный семьей Скатковых из Самары, за неделю поступило более 60 тысяч заявок
Сильнейшие спортсмены страны соберутся на Жигулевском море и поборются за главные медали сезона и место в сборной.
В Тольятти пройдет ЧР в олимпийских классах яхт и классе Европа, Первенство России и Открытый Кубок Содружества
Участие в выставке позволит продемонстрировать свои туристические возможности для новых партнеров из других регионов России, а также зарубежных стран.
Самарская область представляет свои туристические возможности осенне-зимнего сезона на международном форуме-выставке «ОТДЫХ»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.7
-1.81
EUR 101.56
-1.97
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходит Всероссийский форум «Вектор самарской науки»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»

13 сентября 2023 12:47
146
В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»

В среду, 13 сентября заканчивается прием заявок на участие в образовательном проекте «Мама-предприниматель». Жительницы региона еще могут успеть стать участницами программы на мамапредприниматель.рф.

Программа помогает женщинам с детьми проявить себя не только в роли мамы и хранительницы домашнего очага, но и в роли предпринимателя. Каждая участница сможет бесплатно обучиться основам ведения своего дела, упаковать идею в полноценный проект и представить ее на суд экспертам.

Опытные тренеры и наставники поделятся знаниями и опытом в самых разных направлениях: от выбора формы регистрации и налогового режима до маркетинговых инструментов и оценки прибыльности бизнеса.

Созданию комфортного делового климата в Самарской области большое внимание уделяет Губернатор Дмитрий Азаров.

Обучение пройдет с 25 по 29 сентября в трех городах региона: Самаре, Тольятти и Сызрани. Это будет тренинг-интенсив с погружением в деловую среду.

Региональный этап программы реализует минэкономразвития Самарской области и центр «Мой бизнес», в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

По итогам обучения состоятся полуфиналы в городах – участницы представят свои проекты перед экспертным жюри, которое оценит экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость, чтобы определить список финалисток.

Региональный финал состоится 4 октября в Самаре. Победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей на запуск своего дела и сможет побороться за 1 млн рублей в федеральном этапе программы.

«Мы помогаем всем начинающим предпринимателям, делаем их старт в бизнесе более уверенным и смелым. Для этого у нас есть целый набор инструментов господдержки: льготные займы, гранты, образовательные курсы, рабочие места в коворкинге центра «Мой бизнес» и многое другое, - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Еще одним эффективным инструментом уже несколько лет является программа «Мама-предприниматель». Благодаря этому проекту десятки жительниц региона смогли создать свое дело и успешно воплотить свои идеи и планы в жизнь».

Организатором программы выступает Министерство экономического развития РФ. Соорганизаторами являются Фонд «Наше будущее», АО «Корпорация МСП». Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре отпраздновали День дружбы народов.
10 сентября 2023, 17:01
Губернатор Дмитрий Азаров отметил вклад самарцев в сохранении дружбы между народами
В Самаре отпраздновали День дружбы народов. Общество
656
Состоялась передача специального оборудования для членов казачьего добровольческого отряда «Ермак» - участников СВО.
06 сентября 2023, 19:47
В Самаре губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал благоустроенный парк «Молодежный» и передал бойцам СВО партию спецтехники
Состоялась передача специального оборудования для членов казачьего добровольческого отряда «Ермак» - участников СВО. Политика
1263
Дмитрий Азаров осмотрел перспективные разработки авиастроительного предприятия.
06 сентября 2023, 17:57
Губернатор Дмитрий Азаров оценил загрузку заказами самарского Авиакора
Дмитрий Азаров осмотрел перспективные разработки авиастроительного предприятия. Экономика
920
В центре внимания
В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»
13 сентября 2023  12:47
В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»
143
Молодым жителям Самарской области презентовали «Всемирный фестиваль молодёжи – 2024»
13 сентября 2023  11:35
Молодым жителям Самарской области презентовали «Всемирный фестиваль молодёжи – 2024»
169
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве завода беспилотников в Самарской области
13 сентября 2023  10:54
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве завода беспилотников в Самарской области
193
Перекресток Самарской и Полевой в Самаре временно перекроют
12 сентября 2023  13:59
Перекресток Самарской и Полевой в Самаре временно перекроют
392
В Самарской области произошли новые изменения в расписании электричек.
12 сентября 2023  13:01
В Самарской области произошли изменения в расписании электричек
341
Весь список