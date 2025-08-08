Я нашел ошибку
Главные новости:
Стороны обсудили актуальные вопросы наращивания сотрудничества.
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем банка ПСБ Петром Фрадковым
В перинатальном центре Новокуйбышевска прошел мастер-класс для будущих мам.
В Новокуйбышевске будущим мамам и рассказали о правилах грудного вскармливания
Антон Алиханов отметил, что Министерство промышленности и Самарская область за последнее время наладили тесное и продуктивное взаимодействие.
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы поддержки промышленности Самарской области
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре индивидуальный предприниматель подозревается в невыплате более двух месяцев зарплаты сотрудникам
В Самаре ночью +16, +18°С, днем +26, +28°С.
9 августа в регионе без осадков, до +28°С
Флешмобы, тренировки, соревнования по различным видам спорта и утренние зарядки проходят в парках, на спортивных объектах, на территориях школ и других локациях.
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
В посёлке Сокский и селе Мордово-Аделяково завершены ремонтные работы в офисах врачей общей практики.
В Исаклинском районе продолжается модернизация медицинской инфраструктуры
Они запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара» предупреждают о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самарской области работает делегация Корпорации развития Нижегородской области

8 августа 2025 15:35
132
В Самаре гости уже посетили ряд ключевых производств, университетов, познакомились с работой преференциальных инвестиционных площадок.

В Самарской области работает делегация Корпорации развития Нижегородской области во главе с генеральным директором Игорем Ищенко. Официальные гости уже посетили ряд ключевых производств, университетов, познакомились с работой преференциальных инвестиционных площадок.

Необходимость наращивания межрегионального сотрудничества неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. «Самарская область имеет успешный опыт сотрудничества с другими регионами во многих отраслях, активно кооперирует с другими промышленными центрами России. Кооперации должно быть много», — ранее отмечал Вячеслав Федорищев, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность».

На совещании в Правительстве Самарской области стороны обсудили вопросы формирования комфортного инвестиционного климата, развития промышленных площадок и реализации крупных инфраструктурных проектов в разных сферах, в том числе — в сфере науки и образования.

Генеральный директор «Корпорации развития Самарской области» Иван Манаев представил нижегородским коллегам инвестиционный и экономический потенциал губернии, а также те направления, в которых регионы могут взаимодействовать.

«Мы обсудили много вопросов, в том числе касающихся деятельности Корпорации развития как специализированной организации по работе с инвесторами. Познакомились с практиками наших коллег, договорились о дальнейшем интенсивном взаимодействии. Кроме того, планируем в этом году посетить Нижегородскую область большой региональной делегацией», — подвел итоги встречи Иван Манаев.

«Мы видим действительно очень удачные практики, которые в Самарском регионе реализованы. И хотели бы, чтобы эти практики нашли свое продолжение, в том числе у нас, в Нижегородской области. Мы отметили участие в коммерциализации разработок медицинского университета. Это заслуживает уважения и масштабирования в других регионах страны», — отметил Игорь Ищенко.

Для инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505-90-36.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото:  пресс-служба Правительства СО

 

Теги: Самара

