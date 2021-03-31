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В Самаре, в Точке кипения СГЭУ, прошел Марафон генерации бизнес-идей

31 марта 2021 15:41
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Задачей участников марафона было придумать идею для бизнеса, собрать команду, и протестировать первые бизнес-модели.

27 марта в Самаре, в Точке кипения СГЭУ прошел Марафон генерации бизнес-идей. На протяжении 6 часов 52 участника создавали новые проекты. 

Создание благоприятной деловой среды в Самарской области ведется по поручению главы региона Дмитрия Азарова, в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". 

Задачей участников марафона было придумать идею для бизнеса, собрать команду, и протестировать первые бизнес-модели. Всего было сформировано 9 команд.

Менторами выступили: директор Центра компетенций по Искусственному интеллекту и анализу данных Crayon Россия Владимир Еронин, директор Регионального центра инноваций StartupSamara Александр Клюкач и  инвестиционные менеджеры Венчурного фонда Самарской области Мария Лапазина и Дмитрий Лю. Каждый проект смог получить консультацию от экспертов и обсудить перспективы развития идеи.

Марафон генерации бизнес-идей организован Региональным центром инноваций StartupSamara, при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. 

«Специалисты Венчурного фонда Самарской области работают с бизнес-идеями на самых ранних стадиях. Это помогает отобрать из них  наиболее перспективные и жизнеспособные, дать ресурс для успешной реализации. Марафон генерации идей – площадка, на которой будущие предприниматели могут пообщаться с опытными специалистами венчурной отрасли, услышать экспертное мнение и рекомендации по доработке своей идеи. Для фонда подобные мероприятия позволяют наблюдать за развитием молодых команд. Возможно, кто-то из них уже в скором времени дорастет до стадии привлечения инвестиций», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

По мнению жюри наиболее проработанными оказались проекты iPear, “Караул” и “Твой психолог”. Проект “Твой психолог” планирует создать платформу для продажи услуг психологов. Идея проекта “Караул”, который прорабатывала опытная команда, уже запускавшая приложения на международном рынке, заключается в создании приложения-кнопки экстренного вызова помощи на телефоне. Проект iPear признан экспертами самым перспективным на Марафоне генерации бизнес-идей. Приложение позволяет следить за содержанием белков, жиров и углеводов в пище пользователю, чтобы увидеть состав и количество калорий надо только навести камеру на блюдо. 

«Идеи, родившиеся на марафоне - это самое начало пути, - отметил генеральный директор Регионального центра инноваций StartupSamara, Александр Клюкач. - Здесь молодые люди учатся базовым навыкам и знаниям - как работать с командой, как начать составлять бизнес-модель, где найти первые инвестиции и почему к работе над стартапом надо подходить не так как к классическому бизнесу».

Теперь командам предстоит обработать обратную связь и продолжить работу над идеями. Для дальнейшего тестирования проекта и составления бизнес-модели 25 апреля в Самаре пройдут рабочие выходные “Wake up, startup!”. А в мае StartupSamara пригласит основателей проектов на “Экспертную карусель”, где каждый получит индивидуальную обратную связь по проекту от приглашенных инвесторов и предпринимателей.

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