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В региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерский продукци

1 ноября 2022 13:44
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в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерский продукци

Выставка продажа «Свое родное», организуемая совместно с Россельхозбанком состоится на площадке регионального Дома предпринимателя в четверг, 3 ноября.

Посетить ярмарку можно будет каждому – вход свободный. Жители смогут познакомиться с местными производителями натуральных продуктов питания и новой онлайн-платформой, которая позволяет заказывать доставку свежих товаров напрямую у фермеров.

Создание условий для развития предпринимательства – важная задача в работе областного Правительства, обозначенная Губернатором Дмитрием Азаровым. Для производителей Самарской области действует широкий спектр мер поддержки. Им доступны льготные кредиты по низким ставкам, участие в образовательных программах, налоговые льготы, выход на маркетплейсы, участие в отраслевых выставках, а также инструменты продвижения и информационной поддержки.

«Мы всесторонне поддерживаем местных производителей, и в комплексе действующих инструментов особое место занимают меры, направленные на продвижение продукции и получение новых каналов сбыта. К ним относятся региональные ярмарки, которые регулярно проводятся в губернии как самостоятельные мероприятия, так и в рамках крупных региональных событий, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – На таких выставках-продажах фермеры, самозанятые, начинающие предприниматели могут представить свою продукцию, расширить круг потребителей и заказчиков, найти новых партнеров. Приглашаем жителей и гостей региона посетить ярмарку и оценить высокое качество продукции региональных производителей». 

В ярмарке «Свое родное» примут участие региональные производители хлеба, домашних сыров, колбасных и мясных изделий, кондитерской продукции и др. В их числе ферма «Хлеб насущный», в которой изготавливают хлеб по древнерусскому рецепту, домашние молодые и выдержанные сыры, сыр Белпер Кнолле, сгущенку, мед, козье молоко. Еще одним из участников станет «СОЛНЕЧНАЯ ФЕРМА»  (ИП Назаров), где готовят сыр сулугуни, сырные палочки для жарки, домашний сыр с зеленью, творог, молоко, ряженку. Компания «Козелки» представит на ярмарке колбасы и мясную продукцию, ИП Цыганова - домашний плавленый сыр, сырные десерты, сливки и молочную продукцию.

Кроме того, на маркете будут представлены проекты самозанятых региона - производителей сыров, копченой мясной продукции, кондитерских изделий, полезных перекусов и др. 

Ярмарка будет работать 3 ноября 2022 года в региональном центре «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211, с 12:00 до 15:00.

Теги: Акценты В центре внимания

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