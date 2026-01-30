В реестр субъектов креативных индустрий Самарской области вошли первые предприниматели

В Самарской области в реестр креативных индустрий вошли первые 20 предпринимателей. Участие в реестре позволяет представителям бизнеса заявить о себе и в дальнейшем пользоваться информационными, финансовыми и другими мерами поддержки на региональном уровне.

Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что Самарская область – индустриальный регион с сильной промышленностью, сельским хозяйством, при этом активность креативной экономики растет, и ее вклад в развитие становится все больше. «Мы совместно приняли важные законодательные изменения по поддержке креативных индустрий. Запустили Центр креативных индустрий на площадке центра «Мой бизнес». Предприниматели в этой сфере получают финансовую поддержку в виде грантов и льготных кредитов для реализации своих проектов», - сказал губернатор, подводя итоги социально-экономического развития Самарской области за 2025 год.

В реестр включают физлиц, индивидуальных предпринимателей и организации, ведущие деятельность на территории Самарской области и соответствующие установленным критериям. Требования предполагают осуществление деятельности по видам креативных индустрий, отсутствие иностранного участия, статуса иностранного агента и связей с экстремизмом или терроризмом. Юрлица должны быть действующими и не находиться в стадии ликвидации или банкротства.

«Формирование реестра креативных предпринимателей позволит не только оценить реальный вклад творческих индустрий в экономику региона, но и станет ключевым инструментом для перехода от общих мер поддержки к адресной работе с творческим бизнесом», — подчеркнул врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Сейчас к видам креативной экономической деятельности относятся 16 направлений: это народные художественные промыслы и ремесла, арт-индустрия, культурное наследие, исполнительские искусства, мода, кино, книжное дело, музыка, медиа и СМИ, реклама и пиар, отдых и развлечение, гастрономия, программное обеспечение, видеоигры, архитектура и урбанистика, дизайн.

Для творческих предпринимателей на площадке регионального центра проводятся обучения, форумы, реализуются комплексные услуги и другие меры поддержки. В этом году областное минэкономразвития также проведет конкурс грантов для креативного бизнеса - сумма поддержки увеличена до 750 тысяч рублей.

Для включения в перечень необходимо обратиться с заявлением и документами в Центр креативных индустрий (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211).

С подробной информацией: критериями включения в реестр, списком необходимых документов можно ознакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru в разделе « Реестр креативных индустрий Самарской области ».

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению Президента страны Владимира Путина.

Фото предоставлено минэкономразвития Самарской области.