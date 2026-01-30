В реестр субъектов креативных индустрий Самарской области вошли первые предприниматели

Я нашел ошибку
Главные новости:
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте принял участие в заседании городской Думы
Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте принял участие в заседании городской Думы
51 биатлонист из Самарской области выйдет на крупнейший старт в России
51 биатлонист из Самарской области выйдет на крупнейший старт в России
в Самаре завершили строительство операционного модуля
В Самаре завершили строительство операционного модуля
новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево
Новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево
Авито Работа и Авито Услуги зафиксировали двукратный всплеск числа вакансий для банщиков
Авито Работа и Авито Услуги зафиксировали двукратный всплеск числа вакансий для банщиков
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
Названы главные тренды частичной занятости в 2026 году
Названы главные тренды частичной занятости в 2026 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.03
-0.24
EUR 90.98
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В реестр субъектов креативных индустрий Самарской области вошли первые предприниматели

157
В реестр субъектов креативных индустрий Самарской области вошли первые предприниматели

 

В Самарской области в реестр креативных индустрий вошли первые 20 предпринимателей. Участие в реестре позволяет представителям бизнеса заявить о себе и в дальнейшем пользоваться информационными, финансовыми и другими мерами поддержки на региональном уровне.

Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что Самарская область – индустриальный регион с сильной промышленностью, сельским хозяйством, при этом активность креативной экономики растет, и ее вклад в развитие становится все больше. «Мы совместно приняли важные законодательные изменения по поддержке креативных индустрий. Запустили Центр креативных индустрий на площадке центра «Мой бизнес». Предприниматели в этой сфере получают финансовую поддержку в виде грантов и льготных кредитов для реализации своих проектов», - сказал губернатор, подводя итоги социально-экономического развития Самарской области за 2025 год.

В реестр включают физлиц, индивидуальных предпринимателей и организации, ведущие деятельность на территории Самарской области и соответствующие установленным критериям. Требования предполагают осуществление деятельности по видам креативных индустрий, отсутствие иностранного участия, статуса иностранного агента и связей с экстремизмом или терроризмом. Юрлица должны быть действующими и не находиться в стадии ликвидации или банкротства.

«Формирование реестра креативных предпринимателей позволит не только оценить реальный вклад творческих индустрий в экономику региона, но и станет ключевым инструментом для перехода от общих мер поддержки к адресной работе с творческим бизнесом», — подчеркнул врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Сейчас к видам креативной экономической деятельности относятся 16 направлений: это народные художественные промыслы и ремесла, арт-индустрия, культурное наследие, исполнительские искусства, мода, кино, книжное дело, музыка, медиа и СМИ, реклама и пиар, отдых и развлечение, гастрономия, программное обеспечение, видеоигры, архитектура и урбанистика, дизайн.

Для творческих предпринимателей на площадке регионального центра проводятся обучения, форумы, реализуются комплексные услуги и другие меры поддержки. В этом году областное минэкономразвития также проведет конкурс грантов для креативного бизнеса - сумма поддержки увеличена до 750 тысяч рублей.

Для включения в перечень необходимо обратиться с заявлением и документами в Центр креативных индустрий (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211).

С подробной информацией: критериями включения в реестр, списком необходимых документов можно ознакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru в разделе «Реестр креативных индустрий Самарской области».

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению Президента страны Владимира Путина.

Фото предоставлено минэкономразвития Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
1
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
96
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
183
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
481
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
962
Весь список