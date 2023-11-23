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В декабре в Самарской области вновь состоится традиционный предпринимательский форум «Мой бизнес 63»

23 ноября 2023 09:26
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В декабре в Самарской области вновь состоится традиционный предпринимательский форум «Мой бизнес 63»

Центральной темой на этот раз станет обсуждение точек опоры – участники и эксперты решат, как региональному бизнесу развиваться и расти, используя все имеющиеся ресурсы. Событие пройдет благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

«Малый бизнес, который имеет гибкие возможности перестройки, переориентирования, может и должен стать драйвером развития нашей экономики», — отмечал ранее Губернатор Дмитрий Азаров.

В первый день участники форума вместе с федеральными экспертами обсудят глобальные тренды в бизнесе, маркетинг будущего, эффективные цифровые инструменты. Все желающие также смогут услышать реальные истории самарского бизнеса от известных предпринимателей региона. Они расскажут о том, какие идеи и решения стали наиболее успешными и позволили укрепить их позиции на рынке. В финале дня состоится подведение итогов и награждение победителей регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех».

«Ежегодно площадка форума дает нам возможность встретиться с бизнесом, обсудить то, что их волнует здесь и сейчас. Предприниматели же, в свою очередь, могут задать свои вопросы представителям власти, получить новые знания от приглашенных экспертов, наладить деловые контакты и получить вдохновение на следующий год успешной работы. Приглашаем бизнес-сообщество Самарской области к активному участию в нашем традиционном форуме «Мой бизнес 63», - обратился к предпринимателям министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Мастер-классы по маркировке рекламы, управлению, продажам и сервису, цифровому мышлению, а также традиционная встреча «Женщина в бизнесе» - предприниматели могут стать участниками любого события форума.

Мероприятия форума будут интересны всем: индивидуальным предпринимателям, самозанятым, инвесторам, экспортерам, топ-менеджерам и собственникам компаний, заинтересованным в успешном развитии своих проектов.

Форум пройдет с 7 по 11 декабря на двух площадках: в региональном центре «Мой бизнес» (ул. Молодогвардейская, 211) и в HolidayHall Samara (ул. Алексея Толстого, 99). Организатором события выступает областное минэкономразвития.

Заявку на участие можно подать уже сейчас по ссылке: forum.mybiz63.ru.

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