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Учимся работать с финансами: какие мероприятия пройдут в сентябре для предпринимателей региона

17 сентября 2024 15:49
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Участие бесплатное.

Министерство экономического развития региона и центр «Мой бизнес» анонсировали несколько обучающих мероприятий, которые пройдут уже в ближайшее время. Принять участие в них смогут предприниматели, которые хотят научиться управлять своими деньгами, составлять бюджет и достигать финансовых целей. О необходимости усилить работу в сфере образовательной поддержки представителей регионального бизнес-сообщества говорил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

19 сентября 2024 года в 11:00 в региональном центре «Мой бизнес» состоится семинар «Финансовые модели в малом бизнесе». Сколько нужно денег на запуск нового продукта? Как сделать финансовый план и рассчитать эффективность бизнеса? На все эти вопросы ответит преподаватель МВА, финансовый консультант Людмила Ярухина. Мероприятие будет полезно предпринимателям, бухгалтерам и финансистам.
Участие бесплатное. Регистрация по ссылке.

20 сентября 2024 года в 14:00 приглашаем в региональный центр «Мой бизнес» предпринимателей, самозанятых и физических лиц на открытый мастер-класс «Путь к финансовой свободе».  Опытные спикеры расскажут слушателям о финансовых инструментах инвестирования и стратегиях на рынке недвижимости, проведут анализ моделей управления денежными средствами, а также разберут техники по досрочному погашению кредитов.

Участие бесплатное. Регистрация по ссылке.

Все программы реализуются по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и помогают начинающим представителям бизнеса успешно развивать свои проекты. Значимость такой поддержки, разработки новых мер помощи неоднократно подчеркивал глава региона Вячеслав Федорищев на встречах с представителями бизнес-сообщества.

«Сегодня предприниматели Самарской области могут воспользоваться различными инструментами господдержки – образовательными, финансовыми, маркетинговыми, услугами по продвижению. На базе центров «Мой бизнес» регулярно проводятся обучающие программы, мастер-классы, практические курсы. Мы надеемся, что полученные знания представители бизнес-сообщества будут успешно применять в своей работе, развивать свои проекты», - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

 

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

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