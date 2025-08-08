Самарцы еще могут подать заявку и представить свою продукцию на ярком событии «Креатив на Волге»!
Маркет пройдет на улице Куйбышева - а это пешеходная зона с высоким покупательским трафиком! Улицу вновь сделают пешеходной на два дня, 16 и 17 августа!
Кому особенно полезно участие в маркете?
Кто готов организовать точки быстрого питания - кафе и рестораны
Тем, кто производит:
- сувенирную продукцию
- одежду, обувь и аксессуары
- книги и игрушки
- украшения
- изделия народных художественных промыслов
Какие условия участия?
У компании должен быть креативный код ОКВЭД.
Организация / ИП включены в единый реестр МСП rmsp.nalog.ru
Компания зарегистрирована в Самарской области.
Не теряйте время, регистрируйтесь на маркет до 8 августа.