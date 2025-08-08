113

Самарцы еще могут подать заявку и представить свою продукцию на ярком событии «Креатив на Волге»!

Маркет пройдет на улице Куйбышева - а это пешеходная зона с высоким покупательским трафиком! Улицу вновь сделают пешеходной на два дня, 16 и 17 августа!

Кому особенно полезно участие в маркете?

Кто готов организовать точки быстрого питания - кафе и рестораны

Тем, кто производит:

- сувенирную продукцию

- одежду, обувь и аксессуары

- книги и игрушки

- украшения

- изделия народных художественных промыслов

Какие условия участия?

У компании должен быть креативный код ОКВЭД.

Организация / ИП включены в единый реестр МСП rmsp.nalog.ru

Компания зарегистрирована в Самарской области.

Не теряйте время, регистрируйтесь на маркет до 8 августа.