В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Весь список
Самарцы еще могут подать заявку и представить свою продукцию на ярком событии «Креатив на Волге»!

8 августа 2025 13:22
113
Самарцы еще могут подать заявку и представить свою продукцию на ярком событии «Креатив на Волге»!

Самарцы еще могут подать заявку и представить свою продукцию на ярком событии «Креатив на Волге»!

Маркет пройдет на улице Куйбышева - а это пешеходная зона с высоким покупательским трафиком! Улицу вновь сделают пешеходной на два дня, 16 и 17 августа!

Кому особенно полезно участие в маркете?
Кто готов организовать точки быстрого питания - кафе и рестораны
Тем, кто производит:
- сувенирную продукцию
- одежду, обувь и аксессуары
- книги и игрушки
- украшения
- изделия народных художественных промыслов

Какие условия участия?
У компании должен быть креативный код ОКВЭД. 
Организация / ИП включены в единый реестр МСП rmsp.nalog.ru
Компания зарегистрирована в Самарской области.

Не теряйте время, регистрируйтесь на маркет до 8 августа.

