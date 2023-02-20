Самарские производители представили свою продукцию на ярмарке «Свое родное»

52

Гастромаркет «Свое родное» вновь состоялся на площадке регионального центра «Мой бизнес» в пятницу, 17 февраля 2023 года. Свою вкусную, натуральную и полезную продукцию здесь представили самозанятые, индивидуальные предприниматели, фермеры из разных уголков региона.



Создание благоприятных условий для работы местных производителей, для налаживания новых каналов сбыта их продукции – одно из важных направлений в работе областного Правительства и губернатора Дмитрия Азарова.



Как всегда, ярмарка порадовала посетителей свежей продукцией и достойным выбором. Участники представили тепличные овощи и салаты, колбасные изделия и мясные деликатесы, фермерские сыры, молочную продукцию, чай из трав Самарской луки, квашеную капусту и корейские салаты, а также самые разные кондитерские изделия: десерты в стаканчиках и на палочках, миниатюрные торты, зефир, шоколадные наборы и др.



Меры поддержки самозанятых, начинающих и более опытных предпринимателей разрабатывает и реализует областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



«Для участников и для нас это мероприятие — не просто ярмарка, не просто день торговли. Хотя познакомить аудиторию с местной продукцией тоже важно. Но прежде всего ярмарки — это инструмент маркетинга, который мы бесплатно предоставляем предпринимателям. Это возможность показать свою продукцию, изучить покупательский спрос, посмотреть, что производят конкуренты и партнеры по нише — и на основании этого утвердить или скорректировать свою ценовую политику, продуктовую линейку, чтобы более эффективно производить и продавать товары», — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.



Наталья Лисицкая, владелец домашней кондитерской «КонфеТТи», рассказала, что на ярмарке представила продукцию из бельгийского шоколада различной формы и текстуры. «Благодаря центру «Мой бизнес», который организует такие ярмарки, происходит более тесное общение с покупателями. Спасибо за эту возможность!».



Самозанятый Андрей Мазилов готовит квашеную капусту по секретному бабушкиному рецепту. Раньше делал ее только для семьи, а теперь – решил перевести вкусное занятие в прибыльное дело. На ярмарке мужчина не только представил свой продукт, но и оценил спрос. «Я считаю, что это хороший страт для предпринимателей, у которых мало опыта в бизнес-вопросах. Посмотреть на окружающих, попробовать самим. Это дорогого стоит», - отметил Андрей Мазилов.

Самозанятая Татьяна Кудряшова готовит десерты на заказ. «В центр «Мой бизнес» я обращаюсь периодически и пользуюсь многими услугами. Из соцсети ВКонтакте узнала, что планируется проведение ярмарки и решила поучаствовать».



В течение 2023 года производители фермерской продукции, сувенирных и других изделий ручной работы смогут принять участие в нескольких ярмарках, организованных областным минэкономразвития и центром «Мой бизнес».



Узнать подробнее о мерах поддержки для вашей компании можно в центре «Мой бизнес» Самарской области или на сайте mybiz63.ru.

Фото: департамент информационной политики СО