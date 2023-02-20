Я нашел ошибку
Главные новости:
В Автограде завершилось первенство России и Всероссийские соревнования по легкой атлетике в помещении среди юниоров и юниорок до 20 лет.
В новом тольяттинском легкоатлетическом манеже установлено два рекорда России
Свою вкусную, натуральную и полезную продукцию здесь представили самозанятые, индивидуальные предприниматели, фермеры из разных уголков региона.
Самарские производители представили свою продукцию на ярмарке «Свое родное»
Губернатор Дмитрий Азаров находится с рабочей командировкой в Москве.
Третья очередь ОЭЗ «Тольятти» и создание кластера беспилотной авиации: Дмитрий Азаров провел встречу с главой Минэконома РФ Максимом Решетниковым
Новый социальный сервис помогает улучшить жизнь маломобильных граждан старшего возраста.
В Самаре реализуется новый социальный сервис – «Приходящий друг»
По словам ребят, знакомство с работой полицейских помогло им понять важность и ответственность службы.
Полицейские и общественники региона провели профориентационные беседы со школьниками
В соревнованиях приняли участие 5 команд.
Самарские полицейские приняли участие в турнире по хоккею с шайбой «Кубок силовых структур»
Открылись новые рейсы из Самары в Челябинск
Открылись новые рейсы из Самары в Челябинск
В Самарской области 20 и 21 февраля будут плановые отключения радио и ТВ
В Самарской области 20 и 21 февраля будут плановые отключения радио и ТВ
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.76
0
EUR 79.61
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские производители представили свою продукцию на ярмарке «Свое родное»
Самарские полицейские приняли участие в турнире по хоккею с шайбой «Кубок силовых структур»
Членам семей мобилизованных самарцев помогут укрепить здоровье и снять стресс
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарские производители представили свою продукцию на ярмарке «Свое родное»

20 февраля 2023 15:04
52
Свою вкусную, натуральную и полезную продукцию здесь представили самозанятые, индивидуальные предприниматели, фермеры из разных уголков региона.

Гастромаркет «Свое родное» вновь состоялся на площадке регионального центра «Мой бизнес» в пятницу, 17 февраля 2023 года. Свою вкусную, натуральную и полезную продукцию здесь представили самозанятые, индивидуальные предприниматели, фермеры из разных уголков региона.

Создание благоприятных условий для работы местных производителей, для налаживания новых каналов сбыта их продукции – одно из важных направлений в работе областного Правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

Как всегда, ярмарка порадовала посетителей свежей продукцией и достойным выбором. Участники представили тепличные овощи и салаты, колбасные изделия и мясные деликатесы, фермерские сыры, молочную продукцию, чай из трав Самарской луки, квашеную капусту и корейские салаты, а также самые разные кондитерские изделия: десерты в стаканчиках и на палочках, миниатюрные торты, зефир, шоколадные наборы и др.

Меры поддержки самозанятых, начинающих и более опытных предпринимателей разрабатывает и реализует областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Для участников и для нас это мероприятие — не просто ярмарка, не просто день торговли. Хотя познакомить аудиторию с местной продукцией тоже важно. Но прежде всего ярмарки — это инструмент маркетинга, который мы бесплатно предоставляем предпринимателям. Это возможность показать свою продукцию, изучить покупательский спрос, посмотреть, что производят конкуренты и партнеры по нише — и на основании этого утвердить или скорректировать свою ценовую политику, продуктовую линейку, чтобы более эффективно производить и продавать товары», — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

Наталья Лисицкая, владелец домашней кондитерской «КонфеТТи», рассказала, что на ярмарке представила продукцию из бельгийского шоколада различной формы и текстуры. «Благодаря центру «Мой бизнес», который организует такие ярмарки, происходит более тесное общение с покупателями. Спасибо за эту возможность!».

Самозанятый Андрей Мазилов готовит квашеную капусту по секретному бабушкиному рецепту. Раньше делал ее только для семьи, а теперь – решил перевести вкусное занятие в прибыльное дело. На ярмарке мужчина не только представил свой продукт, но и оценил спрос. «Я считаю, что это хороший страт для предпринимателей, у которых мало опыта в бизнес-вопросах. Посмотреть на окружающих, попробовать самим. Это дорогого стоит», - отметил Андрей Мазилов.

Самозанятая Татьяна Кудряшова готовит десерты на заказ. «В центр «Мой бизнес» я обращаюсь периодически и пользуюсь многими услугами. Из соцсети ВКонтакте узнала, что планируется проведение ярмарки и решила поучаствовать».

В течение 2023 года производители фермерской продукции, сувенирных и других изделий ручной работы смогут принять участие в нескольких ярмарках, организованных областным минэкономразвития и центром «Мой бизнес».

Узнать подробнее о мерах поддержки для вашей компании можно в центре «Мой бизнес» Самарской области или на сайте mybiz63.ru.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С февраля по апрель марафон патриотических концертов пройдет в муниципальных образованиях Самарской области.
02 февраля 2023, 17:22
В Самаре дан старт региональному патриотическому проекту «Песни Победы Отцов»
С февраля по апрель марафон патриотических концертов пройдет в муниципальных образованиях Самарской области. Общество
1591
07 ноября 2021, 15:42
В Самаре возложили цветы к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года»
Дмитрий Азаров принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию запасной столицы СССР и военному параду 7 ноября 1941 года. Общество
2219
07 ноября 2021, 13:02
Росгвардейцы приняли участие в «Параде Памяти» в Самаре
В нынешнем году, в связи с непростой санитарно-эпидемиологической обстановкой, церемония прошла в режиме онлайн. Общество
1848
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров находится с рабочей командировкой в Москве.
20 февраля 2023  14:48
Третья очередь ОЭЗ «Тольятти» и создание кластера беспилотной авиации: Дмитрий Азаров провел встречу с главой Минэконома РФ Максимом Решетниковым
58
В Самаре стартуют обсуждения дизайн-проектов общественных территорий-претендентов на благоустройство в 2024 году
20 февраля 2023  10:38
В Самаре стартуют обсуждения дизайн-проектов общественных территорий-претендентов на благоустройство в 2024 году
420
В Самаре изменят движение 6 трамвайных маршрутов
19 февраля 2023  12:35
В Самаре изменят 6 трамвайных маршрутов
517
С рабочим визитом Самарскую область посещает делегация ОАО «Минского тракторного завода».
17 февраля 2023  14:57
Самарская область выстраивает взаимовыгодное сотрудничество с Республикой Беларусь
700
Весна в эфире: солнце над Самарской областью может вызвать помехи на телеэкранах
17 февраля 2023  13:14
Весна в эфире: солнце над Самарской областью может вызвать помехи на телеэкранах
684
Весь список