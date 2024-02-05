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Самарские предприниматели рассказали, с какими трудностями сталкивались в 2023

5 февраля 2024 11:37
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Самарские предприниматели рассказали, с какими трудностями сталкивались в 2023

Недостаток финансирования (27%), нехватка предпринимательского опыта (21%) и дефицит кадров (20%) — основные проблемы, с которыми сталкиваются самарские предприниматели.  К такому выводу пришли аналитики «Стартап Академии» Школы управления СКОЛКОВО, опросив* предпринимателей и основателей стартапов.

По данным исследования, пятая часть бизнесменов (19%) испытывает трудности с поиском инвесторов, а шестая часть (16%) отмечает недостаток теоретических знаний из-за отсутствия предпринимательского образования и опыта.  

Помимо профессиональных трудностей, основатели стартапов рассказали о проблемах личностного характера. Четверть (26%) пожаловалась на ухудшение здоровья на фоне стрессов, 22% — на одиночество, а 21% — на отсутствие поддержки близких людей. Пятая часть призналась, что у них пропало доверие к людям.  При этом почти треть (32%) респондентов рассказала, что они никогда не испытывали страх, связанный с их предпринимательской деятельностью. 23% ответили, что смогли проработать свои страхи, а еще 32%, напротив, отметили, что регулярно сталкиваются с тревогой из-за бизнеса.

Самый главный страх практически у трети (29%) основателей стартапов — это остаться без денег. 14% боятся выходить на международный рынок, а 13% — опасаются брать на себя большую ответственность за бизнес. 

Предприниматели рассказали, как преодолевали страх остаться без средств и не влезть в долги при запуске своего стартапа. Более трети (37%) прорабатывали альтернативные источники дохода, 23% — искали новых инвесторов или дополнительную финансовую поддержку, а 20% — обращались за помощью к партнеру. 

40% опрошенных основателей стартапов рассказали, что лучший способ набраться опыта для запуска стартапа — извлекать уроки из собственных ошибок и успехов предыдущих проектов. 29% приобретали опыт, изучая тренды бизнеса и развивая практические навыки. 27% ответили, что получали опыт «на ходу». 

Также предприниматели рассказали, какие навыки, связанные с запуском стартапа, они хотели бы усилить. 30% ответили, что хотели бы развить умения управлять финансами и рисками, 24% — навык формирования рабочей команды и управления персоналом. 22% хотели бы усилить умение взаимодействовать с инвесторами. 

«Создание стартапа — очень волнительный и стрессовый процесс, к которому нельзя быть готовым на 100%. Согласно данным нашего исследования, более половины (54%) основателей бизнеса испытывают страхи, связанные с их начинанием. Предприниматели — это люди в первую очередь, поэтому избежать страхов, создавая технологичный продукт в условиях общемировой экономической нестабильности, не получится. Мы это прекрасно понимаем и стараемся помогать начинающим предпринимателям не только прорабатывать эти страхи, но и конвертировать их в возможности»,  — рассказала Елена Бондаренко, генеральный продюсер образовательных программ для предпринимателей Школы управления СКОЛКОВО.

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