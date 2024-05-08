Самарская пекарня стала лучшей новой ресторанной концепцией страны

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В Москве прошел финал национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» 2024, на котором эксперты фуд-индустрии выбирали лучшую новую ресторанную концепцию страны. В финал премии попали 14 номинантов, среди которых - ремесленная пекарня «Белотурка» (г.Самара). Она же стала победителем премии и обладателем «Золотой Пальмовой ветви». Это первый случай в истории фестиваля, когда самарская ресторанная концепция взяла главный приз национальной премии.



«Еще одна бизнес-победа в копилке Самарской области! В регионе работают самые инициативные и амбициозные предприниматели, которые успешно развивают свое дело, реализуют самые творческие идеи, вдохновляют остальных своим примером. Мы гордимся победой коллектива пекарни и ее основателя - ресторатора, президента Ассоциации Milimon Family Евгения Реймера!», - акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



В Самарской области активно поддерживают начинающих предпринимателей, малый и средний бизнес. Эта работа ведется и в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Узнать о действующих инструментах можно в сети центров «Мой бизнес».



Сегодня сеть центров «Мой бизнес» Самарской области насчитывает 11 площадок – они работают в каждом городском округе. Потенциальные и действующие предприниматели могут выбрать ближайший центр и обратиться с вопросами по открытию своего дела, развитию, продвижению, финансовой поддержке, выходу на экспорт и другим. За годы работы предприниматели и самозанятые получили в центрах «Мой бизнес» свыше 78 тысяч услуг.



Для инвесторов в регионе создано Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме «одного окна» оказывает сопровождение на каждом этапе реализации инвестиционного проекта.



Кроме того, для бизнеса работает «горячая линия» по тел. 8-800-300-63-63.