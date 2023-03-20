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Российское общество «Знание» проведет для молодежи Самары двухдневный карьерный форум

20 марта 2023 13:53
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Российское общество «Знание» проведет для молодежи Самары двухдневный карьерный форум

22 и 23 марта на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева (ул. Лукачева, 45/47, корп. 5) состоится молодежный форум «С места в карьеру», организованный Российским обществом «Знание» совместно с центром развития предпринимательства «Мой бизнес». Ведущие российские эксперты в области построения карьеры откроют школьникам и студентам Самарской области секреты успеха: на что ориентироваться при выборе профессии, какие навыки развить, как построить полезный бизнес и где искать поддержку своих начинаний. Мероприятие проходит бесплатно, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Сегодня в Самарской области развивается предпринимательство, производство, реализуются проекты по импортозамещению и индустриализации. В регионе создание условий для воспитания гармонично развитой и социальной ответственной личности, ранняя профессиональная ориентация молодежи, формирование системы наставничества – задачи, которые являются приоритетными в работе областного Правительства и находятся на личном контроле Губернатора Дмитрия Азарова.

Двухдневный молодежный карьерный интенсив «С места в карьеру» позволит  молодежи Самарской области расставить приоритеты в непростом выборе: какое из перспективных карьерных направлений выбрать – работу на крупнейших производствах или в ведущих компаниях, предпринимательство или самозанятость.  

Программа форума будет содержать лекции и мастер-классы от опытных наставников, профориентационные тестирования и первые собеседования. Свои знания и опыт молодому поколению будут передавать стратегический маркетолог, трекер Фонда развития интернет-инициатив Алексей Добрусин, создатель и совладелец бренда одежды «ВАРГГРАДЪ», резидент и член совета Делового клуба ETALON, блогер Евгений Ковешников, руководитель подразделений — менеджер в международных и федеральных компаниях, практикующий консультант-психолог, нейрограф Любовь Патрушева, тренер по практической психологии, эксперт по переговорам, квалифицированный профайлер-верификатор, полиграфолог, НЛП-тренер Дмитрий Ходанович и другие наставники.

В программе — общие для всей аудитории выступления и лекции, мастер-классы по тематическим трекам: «Развитие», «Карьера», «Бизнес и стартап». Каждый участник сможет выбрать наиболее интересное для него направление.

Одной из тем обсуждения на форуме будет профориентация и профессиональное самоопределение. Школьники и студенты узнают, как выявить свои профессиональные предрасположенности, правильно расставить карьерные приоритеты, выбрать специальность, минуя типичные ошибки. Наставники расскажут, как создать идеальное резюме, разработать карьерный план, подготовиться к собеседованию и удачно его пройти. Одно из выступлений будет посвящено гибким навыкам, которые особенно востребованы HR-менеджерами.

Столь же актуальным для участников станет обсуждение молодежных бизнес-проектов. Наставники форума перечислят сферы, в которых сегодня можно с успехом открыть свое дело, полезное и для Самарской области, и для всей страны. Эксперты разберут инструменты построения эффективного бизнеса: разработку бизнес-плана, плана по привлечению инвестиций, презентации проектов. Речь пойдет и о мерах государственной поддержки для малого предпринимательства.

Ряд лекций будет посвящен инструментам и методикам, развивающим личную эффективность. Эксперты разберут тайм-менеджмент и стратегию концентрации внимания, расскажут о критическом мышлении и ментальном здоровье. К примеру, юноши и девушки узнают от опытных психологов, как не допускать или преодолевать эмоциональное выгорание, справляться со стрессом и жить в условиях так называемого work-life balance.

На форуме ребята познакомятся с социальной деятельностью и социально значимым бизнесом. Специалисты объяснят, какое бывает волонтерство — к примеру, медицинское, спортивное, культурное, — как оно влияет на карьерный рост. Наставники расскажут и о развитых направлениях социального предпринимательства в Самарской области.

На мастер-классах ребята изучат карьерные и бизнес-направления, в том числе доступные для тех, кому не исполнилось 18 лет. Узнают, как в родном регионе найти высокооплачиваемую работу, какие крупные предприятия и сообщества предпринимателей работают в области. В завершение форума для всех желающих состоятся тренировочные собеседования — их проведут представители областных предприятий и компаний.

Проект «С места в карьеру» Российского общества «Знание» стартовал весной прошлого года и получил свое продолжение в 2023 году. В рамках онлайн- и офлайн-форумов в различных городах России молодые люди общаются с представителями крупнейших федеральных компаний, узнают истории успеха предпринимателей, проходят экспресс-собеседования для оценки своих компетенций, составляют первые резюме при участии опытных HR-специалистов, а некоторые участники получают предложения работы.

Теги: Акценты В центре внимания

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