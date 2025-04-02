Предприниматели Самарской области могут принять участие в конкурсе «Экспортер года - 2025»

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Российский экспортный центр объявил о старте Всероссийской премии «Экспортер года - 2025». В этом году заявки на участие в конкурсе принимаются с до 31 мая включительно.

Самарская область принимает активное участие во всех этапах конкурса. Областное минэкономразвития ежегодно организует региональный этап, компании-экспортеры входят в число финалистов окружного и федерального этапов конкурса.

В 2024 году в число победителей окружного этапа вошли три организации из Самарской области. Одна из них вошла в число лучших экспортеров на федеральном этапе, заняв второе место в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» в сегменте МСП.

«Развитие экспорта в Самарской области – одна из приоритетных наших задач на ближайшие годы, - подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. - Для уверенного, долгосрочного развития внешнеэкономических связей мы продолжаем повышать эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта, активно создаем логистическую и транспортную инфраструктуру, а также площадки для производственной кооперации».

Премия «Экспортер года - 2025» будет вручаться в 20 номинациях – 12 основных и 8 дополнительных. Конкурс открыт как для крупных компаний, так и для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей.

Определение победителей конкурса пройдет в два этапа. Победители первого этапа, который охватывает каждый федеральный округ, будут объявлены в июле. Затем среди компаний, занявших первое место на окружном этапе в своей категории, будут выбраны победители на федеральном уровне. Церемония награждения лауреатов федерального этапа состоится осенью на Международном экспортном форуме «Сделано в России».

«На протяжении многих лет проведения этого престижного конкурса в нем приняли участие тысячи компаний, каждая из которых продемонстрировала свои впечатляющие достижения. Эти успехи — лучшее подтверждение надежности и силы российского бизнеса, символ качества, который показывает миру потенциал нашей экономики. «Экспортер года» позволяет представить стране успешные примеры предпринимательства и инноваций, подчеркивающие динамичное развитие нашего экспорта и его готовность к международной конкуренции», — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Премия «Экспортер года» проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Организаторами конкурса выступают Российский экспортный центр, Минпромторг России, Минэкономразвития России и Минсельхоз России. Премия «Экспортер года - 2025» будет вручаться в 20 номинациях – 12 основных и 8 дополнительных.

Комфортно и быстро начать внешнеэкономическую деятельность предпринимателям-международникам Самарской области помогает региональный Центр поддержки экспорта. Услуги предоставляются по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». ЦПЭ работает на площадке регионального центра «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

Фото - Российский экспортный центр.