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Предприниматели региона могут получить статус социального предприятия, который открывает доступ к специальным мерам поддержки

28 марта 2024 14:33
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Заявления на получение статуса соцпредприятия субъекты МСП могут подавать до конца 2024 года.

Предприниматели Самарской области могут получить статус социального предприятия и пользоваться специальным комплексом мер поддержки. Заявления на получение статуса соцпредприятия субъекты МСП могут подавать до конца 2024 года. Об этом рассказали в областном Минэкономразвития.

Поддержка социальных предприятий, деятельность которых направлена на решение важных социальных вопросов, является приоритетной для областного правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. Меры поддержки предусмотрены и в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина.

К социальным предприятиям относятся субъекты малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают занятость социально уязвимых категорий граждан; реализуют товары и услуги, произведенные гражданами этих категорий или для них; представители МСП, деятельность которых направлена на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества; а также индивидуальные предприниматели – инвалиды, осуществляющие предпринимательскую деятельность без привлечения работников.

 «Социальный бизнес – это развитие своего дела не только ради получения прибыли, но и для решения важных социальных задач. Именно поэтому мы постоянно работаем над расширением инструментов поддержки этой особой категории предпринимателей. Это налоговые льготы, микрозаймы по минимальным ставкам, грантовая поддержка и многое другое, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Статус социального предприятия получила спортивная студия «Солнце» из Отрадного. Владелец и руководитель студии Ирина Денисова своей работой прививает любовь к спорту у детей и взрослых, помогает им укрепить здоровье. Бизнес-леди всю жизнь занимается спортом. Для открытия своего дела она окончила тренерские курсы и запустила работу студии фитнеса, гимнастики и йоги. В этом году женщина планирует принять участие в конкурсе грантов для социальных предпринимателей.

«Сначала у нас была одна группа из 10 человек. Сейчас занимаются 50 человек, понемногу растем. Я создавала студию занятий с оздоровительным эффектом. Не ради медалей любой ценой, а ради крепкого здоровья», - отметила Ирина Денисова.

Подробная информация о перечне необходимых документов, а также порядке признания субъекта МСП социальным предприятием также размещена на сайте  министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Получить консультацию по вопросам получения статуса социального предприятия и подаче документов можно в региональном центре «Мой бизнес» по адресу: г.Самара, ул. Молодогвардейская, 211. И по телефону «горячей линии» для МСП: 8-800-300-63-63.

Также можно обратиться в Информационно-консалтинговое агентство Самарской области по тел. (846)2540971 или по адресу электронной почты: info@ikaso63.ru.

Ознакомиться с перечнем инструментов поддержки для социальных предпринимателей можно на едином портале господдержки mybiz63.ru.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

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