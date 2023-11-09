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Начинающие предприниматели Самарской области озвучили идеи для стартапов

9 ноября 2023 12:05
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Начинающие предприниматели Самарской области озвучили идеи для стартапов

Платформа для верстки студенческих презентаций, агентство по декорации свадеб и маркетплейс юридических услуг – такие бизнес-идеи предложили на суд экспертам участники образовательного интенсива «Марафон генерации идей: Осенний воркшоп по тестированию бизнес-моделей». Организатором события выступил Региональный центр инноваций StartupSamara.

Основная задача традиционного мероприятия - объединить на одной площадке всех, кто хочет запустить собственный стартап. В этом году марафон прошел уже во второй раз.

В этот раз в нем приняли участие 49 потенциальных предпринимателей, в том числе студентов самарского ПГУТИ, а также тольяттинских ПВГУС и ТГУ, разбирали инструменты генерации идей стартапа, основы изучения потенциальных клиентов, учились подбирать подходящую под свой проект модель монетизации, а в конце дня презентовали результаты работы приглашенным бизнес-экспертам.

Марафон генерации идей прошел на площадке партнера интенсива – регионального центра «Мой Бизнес», по заказу областного минэкономразвития. Созданию комфортного делового климата в Самарской области большое внимание уделяет Губернатор Дмитрий Азаров, работа ведется и в раках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Сегодня в Самарской области есть все условия, необходимые для успешного старта в предпринимательстве. Действует сеть центров «Мой бизнес», региональные институты развития, комплекс мер поддержки. Мы готовы поддержать каждого уже на этапе идеи, сопроводить и подобрать инструменты, наиболее актуальные в каждом конкретном случае, - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Из 15 команд на старте до итоговой презентации дошли 10. Призовые места «Марафона генерации идей» получили следующие проекты:
1 место: проект «ShowCase» – приложение, которое на основе технологий искусственного интеллекта сможет составлять презентационные материалы студентам, опираясь на содержание их научных докладов.
2 место: проект по оформлению свадебных торжеств, главным преимуществом которого выступает кастомизированный подход к каждому клиенту.
3 место: проект «Юристы тут» – платформа по поиску квалифицированных юридических услуг.

Отмеченные экспертами проекты получат возможность принять участие в двухдневном интенсиве «Стартап-выходные» от команды StartupSamara 25-26 ноября без предварительной модерации.

«Мы подготовили для участников воркшопы по генерации идей, поиску целевой аудитории, разработке бизнес-моделей — много практики и нетворкинга. В свою очередь могу отметить, что на мероприятии мы видим много новых лиц. Рады, что и студенты самарских, тольяттинских вузов, и начинающие предприниматели в целом используют возможности, которые предоставляет наша команда в регионе, максимально эффективно», — отметил руководитель StartupSamara Александр Клюкач.

Все участники марафона смогли в индивидуальном порядке проконсультироваться с приглашенными экспертами по работе со стартапами ранних стадий.

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