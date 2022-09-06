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На финансовую поддержку бизнеса в Самарской области дополнительно выделено 130 млн рублей

6 сентября 2022 16:42
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Теперь воспользоваться финансовыми ресурсами на выгодных условиях смогут еще больше предпринимателей региона.

На деятельность Гарантийного фонда по предоставлению льготных микрозаймов субъектам малого и среднего бизнеса региона дополнительно направили 130 млн рублей. ГФСО работает с предпринимателями по двум направлениям: региональный институт развития предоставляет льготные микрозаймы до 5 млн рублей и государственные гарантии для получения кредитов в коммерческих банках. Теперь воспользоваться финансовыми ресурсами на выгодных условиях смогут еще больше предпринимателей региона.

Напомним, в 2020 году по поручению губернатора Дмитрия Азарова, ГФСО был докапитализирован на 640 млн рублей.

Сегодня в Фонде действуют несколько программ предоставления микрозаймов: для начинающих и более опытных предпринимателей, а также для самозанятых граждан. Плательщики налога на профессиональный доход и социальный бизнес могут оформить микрозайм по минимальной ставке - всего 1% годовых. Максимальная ставка по программам ГФСО сегодня не превышает 5,6% годовых.

Для предпринимателей, у которых есть квалифицированная электронная подпись, есть возможность подачи заявки в электронном виде.

«По программам Гарантийного фонда ставки минимальны – до 5,6 % годовых, они не поднимались даже в условиях роста ключевой ставки Центробанка. Более 500 млн рублей Гарантийный фонд уже направил на поддержку предпринимателей во всех муниципальных образованиях региона, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - С учетом востребованности инструментов ГФСО, мы вышли с инициативой к Губернатору и Правительству о выделения дополнительных средств. Глава региона поддержал эту инициативу, и сегодня 130 млн рублей направлено на финансовую поддержку малого и среднего бизнеса через инструменты Гарантийного фонда».

Как рассказал руководитель ООО "СПП МАСТЕР" Виктор Капитуров, компания занимается строительством жилых домов и уже неоднократно обращалась в Гарантийный фонд за средствами на реализацию своих проектов. «Это очень выгодный инструмент поддержки, по минимальным ставкам, которые сегодня не предложит ни один банк. Саму процедуру подачи заявки, получения одобрения мы проходим очень быстро – необходимые документы у нас всегда под руками, поэтому собрать их не составляет труда», - отметил Виктор Капитуров.

По словам предпринимателя из Тольятти, основателя сети кулинарий «Белый фартук» Андрея Сажнева, в ГФСО ему уже предварительно одобрили микрозайм в размере 2 млн рублей. Сейчас молодой человек собирает необходимые документы для оформления. «Средства мне нужны на открытие кондитерской в Самаре. Таких ставок – ниже инфляции - больше нет нигде, это большая поддержка», - отметил предприниматель.

«Сегодня для бизнеса открываются новые возможности, и инструменты ГФСО на очень выгодных условиях помогут предпринимателям воплотить в жизнь их амбициозные планы, - заметил Дмитрий Богданов. - Спрос на финансовые продукты Фонда только растет, и теперь мы сможем больше и активнее кредитовать предпринимателей. Приглашаю их обращаться в Гарантийный фонд за льготными средствами на развитие своих проектов».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Акценты В центре внимания

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