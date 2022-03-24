Мишустин: предприниматели до 25 лет получат гранты

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Молодые предприниматели до 25 лет получат гранты от 100 до 500 тыс. рублей на свое дело и до 1 млн рублей за проекты в Арктике, передает ТАСС.

"Сегодня правительство дополнительно окажет помощь молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет. Они смогут получить на создание или развитие собственного дела грант от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. И до 1 млн рублей, если ведут деятельность в Арктической зоне", - заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

"Раньше такая возможность была только у предприятий, которые занимаются социальными проектами. Теперь же финансирование станет предоставляться еще большему числу перспективных компаний самой разной направленности. Необходимые для этого средства в бюджете уже предусмотрены. На текущий год - свыше 2 млрд рублей", - добавил Мишустин.

Финансирование будет выделено в рамках федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", который входит в нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Документ подготовлен в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Фото: ТАСС