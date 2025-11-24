«Мама-предприниматель»: тольяттинка Екатерина Рожкова заняла 1 место в федеральном финале

128

Победительница регионального этапа программы «Мама-предприниматель» Екатерина Рожкова заняла 1 место в федеральном финале.

Жительница Тольятти развивает проект адаптивной одежды для детей с особыми потребностями «Nikola Kids». Бизнес-леди получит грант в размере 1 млн. рублей и спецприз от партнера программы - 500 тыс. рублей.

«Было очень много сильных проектов, достойных участниц, с которыми мы сдружились за эти три дня. Я надеялась войти в тройку лучших. Но то, что уеду домой с победой — это было очень неожиданно, — делится эмоциями победительница проекта. — Следующим шагом будет поиск помещения под производство, будем закупать оборудование, и расширяться, чтобы нашу одежду смогли приобрести еще большей семей».

В планах у Екатерины Рожковой - открыть производство, запустить продажи по электронным сертификатам, что значительно сократит финансовые затраты для родителей особенных детей.

В перспективе также - сотрудничество с фондом «Защитники Отечества» по созданию одежды для ветеранов СВО.

По итогам специального образовательного трека «Косметический бренд с нуля» был отмечен проект еще одной бизнес-леди из Самарской области — это косметический бренд «LIKE U» Марии Хуртиной. Предпринимательница получит менторскую поддержку от компании ESTILAB.

Федеральный этап программы «Мама-предприниматель» прошел в Москве. Его участницами стали 25 предпринимательниц, отобранных из 68 победительниц региональных этапов.

Фото: минэкономразвития Самарской области