«Мама-предприниматель»: тольяттинка Екатерина Рожкова заняла 1 место в федеральном финале

Я нашел ошибку
Главные новости:
На настоящий момент на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» собрано более 650 подарков и сбор продолжается.
«Коробка храбрости»: продолжается сбор подарков для детей, находящихся на длительном лечении в больницах
Ночью 25 ноября в губернии ожидается усиление южного ветра, сохранится туман
До 30 ноября совершить путешествие на комфортабельных двухэтажных поездах в вагонах купе можно по выгодным ценам в следующих поездах:
КбшЖД: акция на двухэтажные поезда в Москву
Для всех желающих посетить 17 декабря поезд Деда Мороза в Тольятти организовано курсирование пригородных поездов «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти. 
«Ласточки» доставят гостей на встречу «Поезда Деда Мороза» в Тольятти
На месте ДТП телесные повреждения получил водитель ВАЗ‑2114, пострадавшему  вызвана бригада скорой медицинской помощи.
В Самаре на улице Алма‑Атинской столкнулись ВАЗ‑2114 и Renault Sandero
Завершился учебно-методический сбор сдачей зачетов. По мнению организаторов, все поставленные цели успешно достигнуты.
В Тольятти завершился учебно-методический сбор специалистов ОМОН Приволжского округа Росгвардии
Интересующие вопросы специалистам можно задать по телефонам: (846) 260-50-25 – Управление Роспотребнадзора, (846) 260-38-01 – Центр гигиены.
Работает «Горячая линия» для жителей региона по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг
В центре внимания – темы благоустройства дворов и общественных территорий, ремонта дорог, борьбы с незаконными объектами потребительского рынка.
Глава Красноглинского района Самары Вячеслав Коновалов проведет прямой эфир с жителями
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.02
-1.71
EUR 90.56
-2.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«Мама-предприниматель»: тольяттинка Екатерина Рожкова заняла 1 место в федеральном финале

24 ноября 2025 16:10
128
Жительница Тольятти развивает проект адаптивной одежды для детей с особыми потребностями «Nikola Kids».

Победительница регионального этапа программы «Мама-предприниматель» Екатерина Рожкова заняла 1 место в федеральном финале. 

Жительница Тольятти развивает проект адаптивной одежды для детей с особыми потребностями «Nikola Kids». Бизнес-леди получит грант в размере 1 млн. рублей и спецприз от партнера программы - 500 тыс. рублей.

«Было очень много сильных проектов, достойных участниц, с которыми мы сдружились за эти три дня. Я надеялась войти в тройку лучших. Но то, что уеду домой с победой — это было очень неожиданно, — делится эмоциями победительница проекта. — Следующим шагом будет поиск помещения под производство, будем закупать оборудование, и расширяться, чтобы нашу одежду смогли приобрести еще большей семей».

В планах у Екатерины Рожковой - открыть производство, запустить продажи по электронным сертификатам, что значительно сократит финансовые затраты для родителей особенных детей. 

В перспективе также - сотрудничество с фондом «Защитники Отечества» по созданию одежды для ветеранов СВО. 

По итогам специального образовательного трека «Косметический бренд с нуля» был отмечен проект еще одной бизнес-леди из Самарской области — это косметический бренд «LIKE U» Марии Хуртиной. Предпринимательница получит менторскую поддержку от компании ESTILAB.

Федеральный этап программы «Мама-предприниматель» прошел в Москве. Его участницами стали 25 предпринимательниц, отобранных из 68 победительниц региональных этапов.

 

Фото:   минэкономразвития Самарской области

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Для всех желающих посетить 17 декабря поезд Деда Мороза в Тольятти организовано курсирование пригородных поездов «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти. 
24 ноября 2025, 17:37
«Ласточки» доставят гостей на встречу «Поезда Деда Мороза» в Тольятти
Для всех желающих посетить 17 декабря поезд Деда Мороза в Тольятти организовано курсирование пригородных поездов «Ласточка» на маршруте Самара... Транспорт
32
Завершился учебно-методический сбор сдачей зачетов. По мнению организаторов, все поставленные цели успешно достигнуты.
24 ноября 2025, 17:09
В Тольятти завершился учебно-методический сбор специалистов ОМОН Приволжского округа Росгвардии
Завершился учебно-методический сбор сдачей зачетов. По мнению организаторов, все поставленные цели успешно достигнуты. Общество
79
Сегодня состоялись соревнования по маунтинбайку ХСС на короткой дистанции. Чемпионкой стала спортсменка из Самарской области Анна Порецкова.
24 ноября 2025, 14:58
Анна Порецкова и Владислав Абрамов из Самарской области - чемпионы Сурдлимпийских игр в Токио
Сегодня состоялись соревнования по маунтинбайку ХСС на короткой дистанции. Чемпионкой стала спортсменка из Самарской области Анна Порецкова. Спорт
153
В центре внимания
В ходе встречи молодые ученые поделились с губернатором своими исследованиями, проектами, целями участия в конгрессе, а также выступили с предложениями.
24 ноября 2025  15:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками V Конгресса молодых ученых
130
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
24 ноября 2025  14:04
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
252
В следующем матче
23 ноября 2025  16:13
"Крылья Советов" дома обыграли "Ростов" - 2:0
1208
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
23 ноября 2025  11:38
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
1957
В Самаре прошел первый день фестиваля
22 ноября 2025  20:18
В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО
716
Весь список