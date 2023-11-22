Еще одна самарская компания приступила к улучшению производства

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в Правительстве региона.
Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за дорожной ситуацией в сложных метеоусловиях
Будьте внимательны и осторожны!
23 ноября в Самарской области сохранится усиление ветра, метель, на дорогах снежные заносы
Масштабная антикоррупционная операция направлена на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных правонарушений и преступлений.
Полицейские и общественники в рамках антикоррупционной операции проводят встречи с жителями региона
Продлено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств.
При метели возможно снижение видимости. Водители, соблюдайте скоростной режим.
22. ноября местами по Самарской области ожидается очень сильный снег, более 20 мм
Пик карьеры самарцев, по их мнению, приходится на 47 лет
В Курумоче ночью экстренно приземлился борт, летевший в Таджикистан
В Курумоче ночью экстренно приземлился борт, летевший в Таджикистан
В Самарской области прогнозируют резкие перепады температур
В Самарской области прогнозируют резкие перепады температур
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.87
-0.63
EUR 96.26
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Супердискотека 90-х пройдет в Самаре
26 ноября на стадионе "Солидарность Арена" состоится фестиваль при "Кубке Губернатора"!
22 ноября состоится открытие выставки «Самарский взгляд – Россия»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Еще одна самарская компания приступила к улучшению производства

22 ноября 2023 11:27
147
Еще одна самарская компания приступила к улучшению производства

В Самарской области продолжается реализация национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. На сегодня уже 166 предприятий области улучшают работу в производственных цехах.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров придаёт большое значение росту производительности труда на местных предприятиях, так как это способствует созданию благоприятной социально-экономической обстановки в регионе и улучшению условий жизни граждан.

В настоящий момент предприятие «ВОЛГА-ЭНЕРГОГАЗ» (г. Самара) приступило к первому этапу реализации национального проекта. Рабочая группа предприятия при помощи специалистов Регионального центра компетенций, отвечающего за реализацию нацпроекта в Самарской области, изучает теорию бережливого производства: «Основы бережливого производства», «Декомпозиция целей», «Эффективный инфоцентр», «Проект по оптимизации процесса/потока», «Картирование и производственный анализ», «Методика решения проблем», «Система 5С», «Быстрая переналадка», «Общая эффективность оборудования», «Стандартизированная работа».
Это не просто сухая теория. Данные методики помогают изменить мышление работников, направляя их усилия на постоянное улучшение производственных процессов. Знания, приобретенные рабочей группой на обучении, сразу же внедряются на производственных участках. Пилотный проект будет длиться полгода.

Компания выпускает высококачественную продукцию, которая имеет большое значение для энергетической отрасли. «ВОЛГА-ЭНЕРГОГАЗ» специализируется на производстве и поставках газового и энергетического оборудования, обеспечивая безопасность и эффективность работы энергетических объектов, а также непрерывность энергоснабжения.

Реализация проекта «Производительность труда» открывает новые возможности для предприятия и его сотрудников, позволяя им использовать передовые методики и делиться опытом друг с другом.
«Участие в национальном проекте «Производительность труда» является важным шагом для нашей компании. Ожидаем, что внедрение методик бережливого производства поможет повысить эффективность, так как это реальная возможность сотрудникам компании совершенствовать свои навыки и работать более эффективно», – комментирует исполнительный директор «ВОЛГА-ЭНЕРГОГАЗ» Елена Маслова.

«Как показывают уже реализованные кейсы, внедрение методик бережливого позволяет улучшить ряд показателей. Так время протекания процесса и незавершенное производство в среднем уменьшается на 35-36%. При этом выработка возрастает на 46%. Но главный гарант практически каждого успешного пилотного проекта всегда заключается в личной заинтересованности руководства предприятия и коллектива», - отмечает директор РЦК Константин Серов.

Важно отметить, что безвозмездная помощь экспертов РЦК – не единственная поддержка для предприятий – участников нацпроекта «Производительность труда».

Специально для них разработали дополнительные меры поддержки. В их числе – льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. В первом случае сумма займа от 50 до 300 млн. рублей, во втором – до 200 млн. рублей. Эти средства предприятия могут направить на реализацию проектов по повышению производительности труда на предприятиях. Еще одна мера поддержки – инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. С 2020 года правом на применение вычета воспользовались 22 участника национального проекта на общую сумму свыше 1,8 млрд. рублей.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
22 ноября 2023  12:09
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
232
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
22 ноября 2023  10:16
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
570
По традиции, губернатор встретился с земляками – участниками специальной военной операции.
21 ноября 2023  15:45
Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта социальных объектов города-побратима Снежное
441
Снежная мобилизация в Самаре
21 ноября 2023  13:11
Снежная мобилизация в Самаре продолжается
513
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту (https://samadm.ru/media/news/46021/)
20 ноября 2023  13:38
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту
376
Весь список