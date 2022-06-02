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Дмитрий Азаров: «Малый бизнес может стать драйвером развития нашей экономики»



2 июня в Самаре завершился ежегодный региональный форум «Мой бизнес 63», посвященный Дню российского предпринимательства. Он стартовал 26 мая и стал для представителей бизнес-сообщества региона эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и обмена опытом, получения информации о мерах поддержки, которые сегодня принимаются на уровне Российской Федерации и регионального Правительства, а также о тех перспективных направлениях и возможностях, которые сегодняшний период открывает для развития предпринимательства.



В финальный день форума на пленарной сессии «Россия и мир. Новые возможности» с предпринимателями и самозанятыми региона встретился Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Открывая встречу, Глава региона отметил, что сегодня наша страна столкнулась с беспрецедентными санкциями, на фоне которого даже ковидные вызовы кажутся «подготовкой к серьезной битве за экономику, за наше будущее, за право нашего государство называться суверенным». В этот период поддержка властей всех уровней требуется как крупным промышленным предприятиям, так и малому и среднему бизнесу.



«Мы столкнулись с беспрецедентными по своему масштабу и несправедливости экономическим санкциями, развязана информационная война против нашей страны, и это касается каждого гражданина Российской Федерации, и конечно, предпринимательского сообщества. Но эти условия дают нам колоссальные возможности, в первую очередь, в плоскости импортозамещения. Я очень рад, что промышленники, предприниматели Самарской области не опустили руки, а мобилизовались и находят новые возможности, новые решения для замещения открывающихся ниш для ведения бизнеса, поставки продукции, выстраивают заново технологические и сбытовые цепочки. Такой настрой, оперативность, с которыми сегодня работает бизнес-сообщество Самарской области – это залог нашего успеха и опережающего развития. Я уверен, что, объединив усилия, мы преодолеем все сложности, выйдем на новый этап экономического развития нашей страны, а значит, повышения уровня благосостояния наших граждан», - заявил Губернатор.



Значимую роль малого и среднего бизнеса подтверждают цифры. Так, в регионе 132 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей, 118 тысяч самозанятых. Всего в сфере малого и среднего предпринимательства занято более 618 тысяч человек, что составляет четверть трудоспособного населения области.

«Малый бизнес, который имеет гибкие возможности перестройки, переориентирования, может и должен стать драйвером развития нашей экономики», - подчеркнул Дмитрий Азаров, отметив, что сегодня региональному бизнесу оказывается всемерная поддержка со стороны региональных властей.



В 2020-2021 годах в виде различных мер поддержки самарский бизнес получил более 45 млрд.рублей. Принятые в этом году финансовые меры поддержки позволили привлечь бизнесу более 66 млрд рублей. Более 12 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства коснулась отсрочка страховых взносов, что тоже является значительной поддержкой. Кроме того, было отменено более 80% проверок, запланированных региональными и федеральными контрольно-надзорными органами.



«В последние месяцы в связи с серьезным санкционным давлением государством принят целый комплекс мер поддержки бизнеса: финансовая, налоговая, отраслевая поддержка. Предпринимаются дополнительные шаги по снижению регулирующего воздействия. Целый ряд предложений, которые были инициированы самарским бизнесом, и мы направляли на уровень федерального правительства и штаба, сегодня уже воплощены в жизнь. Я хочу вас поблагодарить за эти продуманные эффективные меры, которые получили поддержку на уровне нашего государства», - обратился к бизнес-сообществу Губернатор.



Дмитрий Азаров подчеркнул, что сейчас активизированы экономические контакты, обмен бизнес-миссиями с дружественными странами - Китаем, Индией, странами Арабского мира, Казахстаном, Узбекистаном. Дополнительным импульсом для развития экономики станет Санкт-Петербургский экономический форум, который пройдет в середине июня. Глава региона напомнил, что стенд, который Самарская область размещает на крупнейшем экономическом форуме нашей страны, предназначен в первую очередь для предпринимателей региона, поиска новых бизнес-партнеров и заключения договоренностей.



Губернатор поручил министру экономического развития и инвестиций региона Дмитрию Богданову переговорить с заинтересованными предпринимателями и предоставить дополнительные возможности для представления проектов в рамках форума, в том числе на стенде Самарской области и на стендах партнеров.

Для поддержки производственных компаний, наряду с действующим федеральным ресурсом «Биржа импортозамещения минпромторга» был запущен региональный центр импортозамещения. С его помощью местные компании могут найти себе партнеров, предложить свою продукцию российским предприятиям в рамках импортозамещения, а также найти продукцию в дружественных странах для замещения другим импортом.



«Мы вместе с вами делаем первые шаги и нарабатываем первый опыт. Мы не сможем эту работу сделать за вас, но мы готовы вам помогать, подключать ресурсы для того, чтобы эти цепочки выстраивать, чтобы наши задачи более эффективно и быстрыми темпами воплощались в жизнь, - Глава региона призвал предпринимателей активнее включаться в работу и отметил успехи многих компаний, таких как «Тольяттикаучук», «Лада-Флект», «Рулевые системы» в области импортозамещения. - Мы рады, если можем оказывать вам поддержку, подставлять вам плечо в достижении новых горизонтов развития бизнеса».



В регионе предпринимаются серьезные шаги по развитию Особых Экономических Зон. Одно из таких важных решений было принято благодаря заключенному на Петербургском экономическом форуме партнёрскому соглашению с Магнитогорским Металлургическим комбинатом, в результате чего на территории региона, в ОЭЗ «Тольятти» заработал крупный логистический центр.

«Под этот инвестпроект мы договорились с «Российскими железными дорогами», и сегодня уже построена и эксплуатируется железнодорожная ветка. А благодаря этому решению, дополнительному транспортному оснащению площадки еще заявляется целый ряд инвестпроектов», - сообщил Дмитрий Азаров.

Результатом такой напряженной работы по запуску новых инвестпроектов (а по итогам прошлого года их было 25), созданию 10 000 новых рабочих мест в регионе на протяжении нескольких лет фиксируется не только значительный подъем в инвестрейтинге с 65 до 8 места, но и благоприятная ситуация в сфере занятости населения. И сегодня, когда экономика подвергается беспрецедентным рискам, количество вакансий в Самарской области почти в 4 раза превышает количество ищущих работу.



Руководитель области отметил, что у региона есть успехи не только по созданию благоприятного инвестиционного климата. Результаты текущего года по снижению административного воздействия, давления на бизнес тоже обнадеживают: с 64 места в 2018 году Самарская области поднялась на 22 место.



«Это совместная работа с управленческими командами муниципалитетов, региональных органов власти и, конечно, федеральных структур. К таким результатам приводит планомерная, системная работа, выстраивание позиций, определение рисков, зон, где проверки необходимы, и тех, где эти решения могут быть преждевременными и важнее работа профилактическая», - отметил Губернатор, поблагодарив представителей контрольно-надзорных ведомств, в том числе прокуратуру Самарской области и Федеральную налоговую службу.



О новых инструментах для бизнеса, антикризисных льготных программах кредитования рассказал старший советник генерального директора АО «Корпорация «МСП» Виталий Машков. Он также сообщил, что на цифровой платформе МСП создано 18 сервисов-помощников по обучению, получению электронной цифровой подписи, с обратной связью экспертов и информацией о мерах поддержки, которыми могут воспользоваться представители малого и среднего бизнеса.



Директор департамента реализации комплексных туристических проектов корпорации «Туризм.РФ» Михаил Шелдунов рассказал о развитии туризма и перспективах туристического направления с точки зрения экономики. Он отметил, что рынок туризма в нашей стране растет быстро и очень привлекателен для новых инвестиций. Корпорация «Туризм.РФ» предлагает меры поддержки туристического бизнеса: в том числе финансирование проектов, льготное кредитование по сниженной ставке от 3 до 5%, синхронизация государственных программ для создания транспортной инфраструктуры, которая необходима для эффективного функционирования инфраструктуры туристической.



Стоит отметить, в Самарской области за последние 2 года отмечается серьезное увеличение туристического потока. Этому во многом способствуют масштабные мероприятия, которые проходят на территории города и региона и позволяют привлекать туристов.

«Турпоток за два года в Самарской области увеличился более чем на 72%, и надеемся, что в этом году мы очередные рекорды побьем», - отметил Губернатор.



Говоря о том, как развивать экспорт в новых реалиях, управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике Российского экспортного центра Евгений Подшивалов отметил, что руководство Самарской области понимает проблемы бизнеса, знает, как с ними работать и предпринимает необходимые шаги.



«Безусловно, сейчас Россия находится на этапе сильных изменений во внешней торговле. Идет переориентация логистических потоков, географии поставок, товарных групп, диверсификация экспорта. Но в то же время мы наблюдаем повышенный интерес со стороны дружественных стран, и главное, что есть альтернативы, появляются новые возможности, и отрадно, что в Самарской области правительство и бизнес умеют этим пользоваться. Видят в этой ситуации не только проблемы, но и возможности, не складывают руки, а продолжают системно и методично работать», - сказал Евгений Подшивалов.



В сегодняшних условиях задача Российского экспортного центра – оперативная адаптация.

«Мы стараемся обеспечить минимизацию рисков, связанных с внешней торговлей, - сообщил управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике Российского экспортного центра. - В текущих условиях деятельность по поддержке экспорта не сократилась, а активизировалась. И здесь, в Самарской области, центр поддержки экспорта показывает по итогам первого квартала замечательные результаты».



По словам управляющей отделением «Самара» Волго-Вятского главного управления Центрального банка Марины Мясниковой, ситуация в финансовом секторе стабилизируется, потребительский ажиотаж, который отразился на ценовой динамике, сходит на нет.

«За апрель приток средств на депозиты компенсировал предшествующий отток. Инфляционная ситуация позволила снизить ключевую ставку до 11 %. Ожидается, что в текущем квартале - начале следующего экономика вступит в активную фазу перестройки и трансформации», - сообщила представитель банка.



В обсуждении новых возможностей для бизнеса приняли участие представители маркет-плейсов, которые становятся сегодня все более востребованными, активно растут и являются одним из главных каналов продаж. Самарскую область выбирают для размещения логистических центров крупнейшие в стране компании в сфере электронной торговли.



Так, крупный онлайн-ритейлер Wildberries, поставщиками которого являются почти 9 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства региона, начнет строительство своего логистического центра в промпарке «Новосемейкино» уже в этом году. Договоренность о размещении центра на территории региона была достигнута в рамках Санкт-Петербургского экономического форума в прошлом году.



Напомним, руководству онлайн-ритейлера поступал ряд предложений от разных субъектов России. Однако решение было принято в пользу нашего региона. Этого удалось добиться благодаря системной работе Правительства области во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым. Компания создаст около 5 000 новых рабочих мест для жителей региона.



Также во время ПМЭФ Глава региона договорился о строительстве крупнейшего фулфилмент-центра OZON в городе Чапаевске. Комплекс, который начнет работу уже в текущем году, станет одним из крупнейших в России.



Об особенностях развития ресторанного бизнеса в нынешних условиях рассказал совладелец и генеральный директор ресторанного холдинга MILIMON Евгений Реймер.



«Сейчас - время уникальных возможностей. Я самарец в четвертом поколении. И в основе моей деятельности лежит важное решение, которое мы приняли с моим партнером - моей супругой: мы любим наш город, мы будем в нем жить и будем делать его лучше. Для ответственного подхода предпринимателей важно принять это решение, это поможет взглянуть на бизнес по-другому. Главная компетенция предпринимателей – это видеть окна возможностей и впрыгивать в них, видеть возможности взаимодействия с Правительством, пользоваться этой поддержкой, - поделился ресторатор, отметив, что сегодня для российских предпринимателей освободились целые ниши. - Российские люди – самые креативные. Мы лучшие изобретатели, и мы должны заставить работать свои мозги на пользу нашей стране, нашему городу. Посмотрите, как в последнее время наш город преобразился, в нем становится все приятнее жить. И бизнес должен быть социально ответственным, иметь ценность для гостей, для жителей города. И тогда мы и наши дети будем жить в прекрасном городе и регионе. Мы создаем будущее нашей России».

Предприниматель также сообщил, что сегодня в ресторанах сети удалось практически полностью уйти от импортной продукции. Российские производители быстро перестроились и предоставили продукцию очень высокого качества.



«Я бы хотел, чтобы у нас сформировалась настоящая бизнес-элита – это люди, которые связывают свое будущее с родной землей, которые будут делать все, чтобы развивался и процветал родной регион, рос уровень благосостояния граждан. Исходя из этого выстраивается бизнес-стратегия, рассматриваешь по-другому инвестиционные бизнес-проекты и видишь возможности», - прокомментировал слова бизнесмена Губернатор.



В заключение мероприятия Глава региона наградил предпринимателей региона. Почетным званием «Заслуженный предприниматель Самарской области» были награждены глава фермерского хозяйства Пестравского района Александр Валочкин и генеральный директор Акционерной фирмы «Перспектива» опытно-механического завода Леонид Литвиенко.



Благодарностью Губернатора Самарской области были отмечены директор «Отрадненской Мебельной Компании» Дмитрий Бурнаевский, индивидуальные предприниматели Лариса Волкова, Сергей Зайцев, Радий Николаев, глава фермерского хозяйства Волжского района Сергей Кузнецов, директор общества с ограниченной ответственностью «Империя» Галина Никишина, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Майс Маркет» Сергей Рыжов, директор общеобразовательной организации «Интеллект- плюс» Вера Солкина.

Фото: Дмитрий Бурлаков