Для предпринимателей Самарской области продлили сроки подачи заявок на участие в премии «Бизнес-Успех»

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Для предпринимателей Самарской области продлили сроки подачи заявок на участие в региональном этапе Национальной премии «Бизнес-Успех». Второй год региональный этап премии проводится министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. Событие проходит в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».



Правительство региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым уделяет особое внимание созданию комфортных условий для развития и стабильной работы бизнеса. В регионе действует комплекс мер поддержки предпринимательства, создана сеть центров «Мой бизнес», регулярно проводятся встречи, на которых представители власти и бизнес-сообщества обсуждают текущие вопросы и вырабатывают решения актуальных проблем.



Региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех» станет отличной возможностью для компаний малого и среднего бизнеса, производящих товары и услуги под собственным брендом, представить свой проект и побороться за победу в своей номинации.



«Премия «Бизнес-успех» - площадка, объединяющая активных, целеустремленных и предприимчивых людей, - акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В прошлом году финалисты регионального этапа достойно представили губернию на федеральном финале в Москве, став победителями сразу в трех номинациях. Мы рассчитываем, что и в этом году многие успешные компании, лидирующие в своих отраслях, станут участниками премии, пройдут конкурсный отбор и заявят о себе не только в регионе, но и на всю страну».



В 2023 году предприниматели могут подать заявку в 10 номинациях:

• лучший производственный проект,

• лучший технологический проект,

• лучший проект в сфере торговли и услуг,

• лучший сельскохозяйственный проект,

• лучший туристический проект,

• лучший молодежный проект,

• лучший проект в сфере креативных индустрий,

• лучший самозанятый,

• бизнес-мобилизация,

• народный предприниматель.



«Главная польза от нашего участия в премии «Бизнес-Успех» - те коммуникации и узнаваемость, которые мы получили. Наш продукт получил много потенциальных потребителей, на финале в Москве мы смогли прорекламировать свой бренд, проявить себя в партнерстве с другими участниками. Само обучение, которое мы проходили в рамках федерального финала, помогло нам нарастить компетенции как руководителей и собственников компании. И, конечно, когда общаешься в кругу успешных и опытных предпринимателей, обязательно отмечаешь для себя лайфхаки, это взаимодействие дает мощный толчок для дальнейшего развития», - отметила собственник НПП «Самоздрав» Варвара Мишустина.



Напомним, что в 2022 году финалистами стали 22 предпринимателя. По итогам презентации проектов на финале в Москве обладателями престижной премии стали сразу три предпринимателя из Самарской области.



«Бизнес-успех» стал для нас отличным опытом, возможностью посмотреть, как развиваются бизнес-проекты в разных регионах страны, познакомиться с увлеченными своей идеей предпринимателями, изучить их путь. И, конечно, рассказать о своем проекте, - подчеркнул основатель Центра здоровья и отдыха «Волжские термы» Виталий Неменов. - «Волжские термы» из Новокуйбышевска были признаны лучшими в номинации «Здоровый образ жизни» на федеральном финале, и это важное достижение - наш проект интересен не только как место отдыха для жителей и гостей региона, но и как перспективная бизнес-идея. Поэтому главная рекомендация тем, кто думает: не бойтесь участвовать - возможно, за этой дверью вас ждёт тот самый бизнес-успех».



Заявки на региональный этап премии «Бизнес-успех» принимаются до 28 ноября по ссылке: https://bsaward.ru/2023/samara.